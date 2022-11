Aseguran que Alfredo Adame le hace brujería a Gustavo Adolfo Infante

Las declaraciones del periodista han causado controversia en redes sociales.

Gran escándalo se vivió en redes sociales luego de que Jorge Clarividente revelara durante una breve transmisión que realizó desde su cuenta de Instagram que Alfredo Adame cortó todo tipo de relación con él luego de que se negará a realizar un trabajo de brujería en contra de Gustavo Adolfo Infante.

“Tú me dejaste de hablar porque querías que yo te ayudara a hacer un trabajo de brujería, pero fuerte, para que le diera en la madre al señor Gustavo Adolfo Infante y yo no me presté a esto… Querías que el señor tuviera un accidente y ese accidente llegara hasta la muerte”, declaró el vidente, quien confirmó haber trabajado para él en el pasado.

Como era de esperarse, las declaraciones hechas por Jorge Clarividente durante su transmisión de Instagram causaron intriga entre los cibernautas, quienes recordaron que hace algunos meses confesó que Magda Rodríguez murió siendo víctima de una brujería.

Existen pruebas que culpan a Alfredo Adame

Jorge Clarividente asegura que tiene pruebas de que Alfredo Adame lo contrató para hacerle brujería.

Gustavo Adolfo Infante se enteró de esta situación y por medio de su cuenta de Twitter lamentó que su rivalidad con Alfredo Adame haya llegado muy lejos. “Me entero que Alfredo Adame pretende que un brujo, Jorge Clarividente me mate. Esto sí me parece muy serio”, escribió el periodista estrella de Imagen Televisión.

Sin embargo, el escándalo no acabó ahí debido a que el vidente se ofreció a presentar pruebas por si quisiera iniciar un proceso legal en contra de Adame: “Disculpa mi estimado Gustavo, me apena, pero tengo todas las pruebas. Quería quitarte del camino a través de un grave accidente. Tienes muchos detractores sólo por hacer periodismo de verdad. En el aspecto de brujería yo me encargo de eso”.

Te puede interesar: Alfredo Adame investiga a Gustavo Adolfo Infante

¿Qué edad tiene Gustavo Adolfo Infante?

Pese a su destacada labor en el periodismo, el titular de 'De Primera Mano' es considerado un personaje polémico de la farándula mexicana.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Gustavo Adolfo Infante nació el 14 de abril de 1965, por lo que ahora tiene 57 años de edad. Recordemos que el periodista cuenta con casi 4 décadas de trayectoria y hoy en día trabaja para la cadena Imagen Televisión.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales