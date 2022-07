Aseguran que Alejandra Guzmán permitió que agredieran a reportero

Esta información sobre la cantante Alejandra Guzmán fue revelada por los conductores Javier Cerani y el Kompayaso del programa Chisme No Like. Quienes además se mostraron muy molestos con la cantante por dejar que un miembro de su equipo de seguridad atacara a un reportero que quería entrevistarla ahora que regresó a México.

Este reportero era empleado de Chisme No Like y se llama Enrique de la Rosa y solo le estaba preguntando la opinión de la cantante sobre el homenaje que realizarán a su mamá Silvia Pinal pero no pudo continuar con la entrevista porque el empleado de seguridad lo empujaba fuertemente.

Esto también llevó a que los conductores recordarán que la famosa cantante se ha visto involucrada en otras situaciones de violencia similares a la anterior. Aunque en está ocasión les sorprendió porque era un tema nada polémico. Encuentra otras noticias de la famosa en La Verdad Noticias.

Aseguran que Alejandra Guzmán es la única responsable

Chisme no Like recuerda todos los casos de agresión de la cantante.

Los dos conductores de Chisme no Like también comentaron que la culpa no es tanto de su personal de seguridad, sino que de Alejandra Guzmán porque los empleados solo siguen órdenes de sus jefes.

“¿Qué te pasa?, Alejandra Guzmán, ¿Qué te pasa?, porque tu guarura eres tú, desde el momento que contratas a alguien, eres tú”.

Sin embargo, el reportero agredido comentó que también quedó muy sorprendido porque en ningún momento trato de ofender a la famosa. A pesar de haber sido agredido, el reportero asegura que no procederá legalmente porque son procesos muy largos.

También, el público se mostró muy indignado y opinaron que toda la familia Guzmán es conflictiva, que por eso ya casi nadie va a sus conciertos y sobre la relación de la cantante con Frida Sofía, aunque recientemente se vio a la joven mandar indirecta a su mamá.

¿Quién es Barrales en la serie de Alejandra Guzmán?

Paty Barrales aparece en la serie biográfica de Alejandra Guzmán.

Paty Barrales fue una de las mejores amigas de la reconocida cantante Alejandra Guzmán cuando era joven. En la nueva serie de la famosa, es interpretada por Florencia Ríos.

Sin embargo, su amistad se perdió debido a los problemas de adicción de la cantante.

