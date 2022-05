Aseguran que Aleida Núñez no presume a su nuevo galán por no ser millonario

Todo parece indicar que el empresario Bubba Saúl Saulsbury ha quedado en el olvido.

La vida amorosa de Aleida Núñez sigue dando de que hablar, sobre todo ahora que se han filtrado fotos y videos que la muestran portándose muy cariñosa con un hombre durante las actividades del Festival Vive Latino 2022 que se llevó a cabo el pasado 19 y 20 de marzo en el Foro Sol de la CDMX.

Dicho material fue presentado en exclusiva por la revista TVNotas, quien anteriormente expuso su romance con el millonario empresario texano Bubba Saulsburry, el cual lamentablemente no funcionó debido al constante acoso por parte de la prensa mexicana.

La pareja disfrutó de las actividades del Viva Latino.

Ahora, una amiga cercana a la actriz y cantante revela que ella se está dando una nueva oportunidad en el amor con David Gónzalez, un hombre de 39 años de edad que ejerce como camarógrafo. Según lo revelado a dicha revista en exclusiva, ellos se conocieron a finales del año pasado y hasta hace apenas dos meses decidieron iniciar una relación sentimental.

“Los presentaron amigos en común desde finales del año pasado y la química entre ellos fue inmediata… Aleida lo evadía porque en ese momento todavía era novia de Bubba Saulsbury y no quería que se armara un escándalo, cuando anunció que terminó con el gringo, comenzó a salir con David”, declaró la amiga a la revista TVNotas.

Cree que él no podrá darle la vida que merece

No obstante y pese a que ella asegura estar fascinada con David González, se mencionó que hay un pequeño detalle en este nuevo romance que no le agrada en lo absoluto a la también empresaria, quien hace poco confesó que tendría un hijo por vientre de alquiler.

“Ella es muy especial y siempre les busca un detalle a sus galanes, él es camarógrafo y, aunque no vive mal, tampoco gana como para pagar los lugares a los que le gusta ir… Le da pena decir que sale con él y no está segura de iniciar una relación con alguien que no le podría dar el nivel de vida al que está acostumbrada”, finalizó la amiga de Aleida Núñez.

¿Qué pasó con Aleida Núñez?

La actriz se vio inmersa en la polémica por sostener un romance con el empresario Bubba Saulsbury.

La Verdad Noticias te dio a conocer en enero pasado que Aleida Núñez causaba controversia al confirmar su relación con Bubba Saulsburry, un millonario empresario texano. Tristemente, su romance no funcionó debido a la distancia, ya que ella busca una pareja con la cual pueda convivir de manera frecuente.

