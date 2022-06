Aseguran Shakira tuvo “encerrones” con Alejandro Sanz

Shakira es la famosa cantante que en los últimos días ha estado en fuerte polémica y es que no han sido nada agradables para la intérprete de Hips don't lie, pues al parecer que cada vez se ponen peor, ya que ahora el popular periodista de Chisme No Like, Javier Ceriani hizo fuertes declaraciones sobre la artista.

Resulta que ahora el famoso compañero de Elisa Beristain ha revelado Shakira estaría pagando un karma con la situación de Gerard Piqué, pues ella habría sido infiel en el pasado a Antonio de la Rúa, su anterior pareja sentimental.

Hay que destacar que, en esta ocasión, el famoso Javier Ceriani no solamente recordó que ella comenzó su relación con el futbolista cuando aún era pareja de De la Rúa, aunque asegura lo hizo porque estaría enfadada de mantenerlo; pero "el güero" fue más allá y habló sobre otro famoso cantante, Alejandro Sanz.

¿Shakira fue infiel a su ex?

Shakira le habría sido infiel a Antonio de la Rua

Tal paree que el conductor de Chisme No Like no se ha medido en sus confesiones para hacer más grande la polémica de las celebridades y es que ahora aseguró que fue en las propias narices del empresario que Shakira le puso los cuernos, ya que él la acompañaba a casa de Alejandro Sanz, quedándose abajo a esperar a su amada mientras trabajaba con el cantante español.

Por si fuera poco, también reveló que Shakira se quedaba encerrada por horas con Alejandro Sanz y que estaría muy enamorada de él por lo que dio a entender que eso fue mucho más que una amistad.

El periodista aseguró también que el español sufría del exceso de sustancias lo que probablemente le impedía complementar el acto.

Todo esto salió a relucir después de que el famoso programa de espectáculos abordara el tema de los rumores de separación de la colombiana y su pareja, con quien tiene dos hijos. Todo indica que Gerard Piqué le habría sido infiel a su pareja.

Shakira fue testigo de la infidelidad

Shakira podría haber sido testigo de inflidelidad de Piqué

También se resalta que la propia Shakira vio con sus ojos a la mujer con la que el futbolista la estaría engañando y esta sería la razón por la que comenzaría la separación y lo correría de la casa que compartían.

Por otro lado, como era de esperarse, las redes sociales comenzaron a solidarizarse con la famosa Shakira e incluso comenzaron a surgir "nuevos partidos" y bastante atractivos, ya que algunos aseguraban que haría una pareja perfecta con Henry Cavill, después de recordar las imágenes en las que él se sorprendió al verla en un evento privado.

Cabe destacar que ahí no acabó todo, pues se unió a la lista de partidos para la guapa Shakira, el guapo Chris Evans, quien comenzó a seguir también a la hermosa Shakira tras los rumores de una separación del padre de sus hijos. Hasta el momento nadie ha dado declaraciones.

