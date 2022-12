Asegura haber hablado con la Virgen de Guadalupe el famoso Pedro Sola

Pedro Sola de 75 años de edad, durante la emisión de este 22 de diciembre del programa Ventaneando, sorprendió a los televidentes al revelar que la Virgen de Guadalupe ya se había comunicado con él.

El conductor dejó en claro a sus compañeros que la Virgen le habló al oído, por lo que le cuestionaron que le había dicho y es que los comentarios de Pedro Sola surgieron después de que Tefi Valenzuela, expareja de Eleazar Gómez confesó que estrenará un rap que compuso para la Virgen de Guadalupe.

Pedro Sola confesó que la Virgen de Guadalupe en varias ocasiones le habló, pues el presentador destacó que a veces le habla la Virgen, e incluso confesó que una vez lo hizo y lo tiene muy presente.

¿Pedro Sola Hablo con la Virgen de Guadalupe?

“A mí a veces me habla, si me habla la Virgen. Yo siento que la Virgen me habla, alguna vez lo hizo”, confesó el famoso Pedrito Sola.

No es para menos que Daniel Bisogno se burló de su compañero y le comentó: “Te haces como el que la Virgen te habla”, insinuando que eran mentira las palabras de su compañero.

A lo que de inmediato Pedrito respondió: “No me hago, un día me habló así que”. Bisogno de inmediato le cuestionó qué le había dicho la Virgen, pero Pedro Sola prefirió guardar silencio y señaló que luego hablaban.

¿Quién es Pedro Sola?

Pedro Sola

Pedro José Sola Murillo mejor conocido como Pedrito o Pedro Sola es un famoso periodista de espectáculos y conductor del programa Ventaneando en el que ha estado por más de 25 años de manera consecutiva.

Pedro Sola nació el 28 de enero de 1947 en Veracruz y su carrera tomó mucha más fuerza luego de vídeo viral con la Mayonesa McCormick, es Licenciado en la carrera de economía, egresado de unas de las universidades más importantes del país, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Hoy en día es un conductor del conocido programa “Ventaneando” que es transmitido por TV Azteca desde el año 1996, año en que fue invitado por Pati Chapoy a participar en el piloto de dicho programa y que en la actualidad es uno de los conductores más queridos por los fanáticos de dicho programa de espectáculos,

