Asaltan a conductor del programa Hoy, llamó al 911 pero nunca llegó la policía

El programa Hoy es uno de los más vistos a nivel nacional en México, por lo que los fans de la emisión matutina le han agarrado gran cariño a todos los conductores del show, motivo por el que siempre están al pendiente de lo que acontece en sus vidas.

Es por eso que los conductores comparten en sus cuentas de redes sociales lo que acontece en su vida para mantener actualizados a sus más acérrimos fans, sin embargo las cosas a veces no salen bien, tal y como le sucedió a este conductor quien vivió un mal rato y acabó siendo víctima de la delincuencia.

Tal y como te dijimos en La Verdad Noticias, actualmente el Programa Hoy se encuentra teniendo un buen rating gracias a Las estrellas bailan en Hoy, pero parece ser estas buenas noticias no han durado mucho pues uno de sus colaboradores ha informado de una desagradable noticia.

Asaltan a conductor de Hoy

Incomunicado hasta nuevo aviso. Me asaltaron en San Diego, estoy bien pero me robaron mi teléfono — Sebastián Reséndiz (@SebasResendiz) October 23, 2022

Fue a través de sus redes sociales donde donde el presentador Sebastián Reséndiz dio a conocer que fue asaltado en las calles de San Diego, California, mismo que ocurrió este domingo.

El presentador del segmento ¿De qué me hablas? escribió en Twitter que se encontraba incomunicado hasta nuevo aviso, dando la triste noticia a sus seguidores.

Sebastián Reséndiz, conductor del programa Hoy, sorprendió a todos al confesar que se encontraba "incomunicado", esto después de revelar que había sido asaltado durante su viaje por Estados Unidos.

"Incomunicado hasta nuevo aviso. Me asaltaron en San Diego, estoy bien, pero me robaron mi teléfono", dijo.

A pesar de esta pésima noticia Sebastián agregó que no fue agredido físicamente aunque admitió que se sentía mal por el suceso, además de que apuntó que esto puede suceder en cualquier parte.

A pesar del robo de mi celular en #sandiegolife fue un bello fin de semana porque ví a mi familia y conocí bellos lugares �� ahorita nos vemos en @programa_hoy #dequemehablas pic.twitter.com/sFHAxcEyug — Sebastián Reséndiz (@SebasResendiz) October 24, 2022

"Hacía muchísimo no me sentía así de mal, qué horror la delincuencia y que te roben ¡es lo peor!" (…) “Ya vemos que la delincuencia no es exclusiva de un lado de la frontera y llamamos al 911 y nunca llegaron".

Sin embargo el conductor reconoció que el viaje había tenido un lado positivo pues pudo ver a su familia y conocer muchos lugares bellos.

¿Dónde ver el Programa Hoy?

El programa hoy se transmite de lunes a viernes por la señal del canal de las estrellas

El programa Hoy puede ser visto a través de la señal del canal de las estrellas en punto de las 9 y hasta las 12 pm, de lunes a viernes, sin embargo si por algún motivo te perdiste de su emisión recuerda que también puedes consultar el programa a través de su cuenta de Youtube

