Asaltan a Consuelo Duval en supermercado de la CDMX

Consuelo Duval, reconocida actriz y comediante mexicana, fue víctima de la delincuencia en un supermercado ubicado en Santa Fe, de la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México y por medio de su cuenta oficial de Instagram decidió compartir con todos sus fans el trago amargo que vivió.

En la historia breve que compartió Consuelo Duval en Instagram, externó su molestia tras el asalto, ya que le sacaron su cartera mientras estaba de compras en un supermecado de Santa Fe e incluso denunció que esta no ofrece la seguridad adecuada a sus clientes.

Consuelo Duval denunció haber sido víctima de la delincuencia en la CDMX.

“Superama Santa Fe no ofrece ninguna seguridad. Me sacaron la cartera de mi bolsa ¡No mam*s, la tristeza!”, escribió la comediante en una fotografía que tomó dentro del supermercado y aunque no dio más detalles del suceso, es algo que lamentablemente sucede todos los días a manos de las personas que se aprovechan de dichos descuidos.

Consuelo Duval y El Escorpión Dorado rompen Internet

Consuelo Duval se ha convertido en tendencia de las redes sociales durante las últimas semanas por múltiples razones, una de ellas fue por su entrevista con El Escorpión Dorado, donde reveló algunos secretos de su carrera como comediante.

Te puede interesar: Consuelo Duval habla sobre su polémica salida de Televisa

De igual forma, la actriz de 51 años de edad salió a defenderse de unas fotografías íntimas en las que supuestamente salía desnuda y se aseguraba que se trataba de ella, sin embargo, supo demostrar que ese cuerpo era de otra persona.

Fotografías: Instagram