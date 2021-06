¿Asaltacunas? Scott Disick explica porque solo tiene novias más jóvenes

Scott Disick está acostumbrado a que lo critiquen por salir con mujeres mucho más jóvenes, a lo que finalmente ha respondido durante el episodio de reunión de Keeping Up With the Kardashians de esta semana.

El empresario explicó a Andy Cohen que son las mujeres más jóvenes las que sienten atraídas por él: "Todo el mundo está equivocado en eso de que yo busco novias jóvenes [...] Me digo a mí mismo que es porque parezco joven".

Actualmente, el famoso de 38 años de edad está saliendo con Amelia Hamlin, 18 años más joven que él, y quien describió a Scott Disick como “el hombre de sus sueños” Su romance comenzó en octubre del 2020.

¿Quiénes son las novias de Disick?

Kourtney Kardashian, Amelia Hamlin y Sofia Richie, las novias de Disick

El fundador de Talentless estaba saliendo de una relación de tres años con Sofia Richie cuando comenzó a salir con Amelia, con quien Scott Disick publicó sus primeras fotos como novios oficiales en febrero de este año antes del vigésimo cumpleaños de la joven.

Como te compartimos en La Verdad Noticias, él y Sofía tenían una diferencia de edad de 15 años durante su relación, lo que hizo que fueran fuertemente criticados. Sin embargo, Scott, que no se molestó, comenzó otro romance con Amelia de 19 años tras romper con Sofía.

¿Kourtney Kardashian y Scott Disick aún se aman?

Kourtney Kardashian y Scott comparten 3 hijos

Kourtney Kardashian y Disick comenzaron su icónico romance en 2006, pero finalmente se separaron en 2015, compartiendo tres hijos: Mason, Penelope y Reign. La ex- pareja aún mantiene una fuerte amistad e incluso un vínculo emocional muy fuerte.

De acuerdo a fuentes cercanas a los padres de tres, Kourtney Kardashian estuvo a punto de volver con Scott Disick poco antes de comenzar una relación amorosa con Travis Barker, la cual no es 100% aprobada por el empresario, según los reportes recientes.

