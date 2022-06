Ary Tenorio expone a La Arena CDMX por tratar mal a su hermana

Ari Tenorio expone a La Arena CDMX por tratar mal a su hermana

La modelo e influencer Ary Tenorio se quejó a través de un video de Youtube del pesimo trato del auditorio La Arena CDMX, ya que las instalaciones no son aptas para personas con sillas de ruedas.

"Es una broma esto", mencionó Ary muy indignada por el servicio del concierto.

La novia de Luisito Comunica afirmó que a pesar que las dejaron pasar primero al ver a su hermana en silla de ruedas, dentro las trataron mal e incluso le pidieron a su hermana que se levantara y caminara.

Ary Tenorio denuncia pésimo trato de La Arena CDMX

En el video de Youtube, Ary cuenta que les dijeron que en la sección que había comprado sus boletos, no podía pasar la silla, que debían dejarla en paqueteria, así que entre ella y su madre, cargaron a su hermana Katherine Tenorio.

Por su parte, la misma joven compartió un video en su cuenta de TikTok en donde explicó el mal rato que pasó junto a su familia en el concierto de la colombiana Karol G.

“No me querían dejar pasar, además que la asistencia fue deficiente, para no decir nula”.

Tal vez te interese.- Luisito Comunica viajó a la ciudad más rica de todos los tiempos

¿Qué le pasó a Katherine Tenorio?

¿Qué le pasó a Katherine Tenorio?

La también influencer Katherine Tenorio contó en varios videos de TikTok que una arteria entró en su medula, un caso muy extraño que no la deja caminar. La bella mujer se convirtió en la primera persona en tener este mal en Venezuela.

“Durante 3 años me hicieron estudios médicos y no llegaron a ninguna conclusión pero el dolor seguía. Resulta que una arteria entró a la medula y me estaba estrangulando y eso era lo que sentía en las piernas”.

Llegó a México para tratarse y buscar a personas a las que le pasara lo mismo pero desafortunadamente no encontró y tuvo que someterse a cirugías experimentales.

“Me tocó firmar documentos en donde aceptaba que si quedaba en silla de ruedas, yo aceptaba la responsabilidad”.

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.