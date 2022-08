¡Ary Tenorio denuncia que sufrió acoso sexual en las calles de México!

Ary Tenorio es una reconocida influencer que también es la novia del youtuber mexicano Luisito Comunica. En está ocasión decidió denunciar a través de un vídeo en su cuenta oficial de TikTok que sufrió acoso sexual por parte de un hombre que conduciá una motocicleta.

Ella narró que estaba caminando en la banqueta cuando escuchó que se acercaba una moto a gran velocidad. Reveló que lo primero que pensó fue que iba a ser asaltada, pero resulta que el motociclista se subió a la banqueta para tocarle un gluteo y decirle frases inapropiadas.

La indignación de Ary fue mayor porque a pesar que estaba en una vía pública con gente nadie intentó ayudarla y el hombre no identificado de la motocicleta huyó del lugar con toda la calma del mundo. Ella comentó esta frase: “nadie vio, nadie dijo nada”.

Revela que no es la primera vez que sufre de acoso sexual en México

Ary Tenorio narrando cómo fue acosada sexualmente.

Ary Tenorio o @arianny.tenorio como es su perfil en TikTok contó que hace tiempo también fue acosada sexualmente por un hombre mientras ella viajaba en la sección de mujeres del metrobús de CDMX. El sujeto le agarró un gluteo pero en esa ocasión ella sí logró golpear a su atacante quien negó todo.

Asimismo, reveló que lo peor fue que otras mujeres al escuchar su acento la comenzaron a atacar por tener otra nacionalidad y le gitaron: “¡Vete a tu país maldita extranjera!”. Al contar esta parte, Ari se puso a llorar porque le impactó que las mujeres hayan defendido al agresor.

Por ello, invitó a todas a que no toleren estos actos que dañan a la mujer: “Tenemos que ponerle un alto, esto no puede seguir pasando, la gente no tiene derecho a tocarte sin tu consentimiento, no tiene derecho a decirte cualquier cosa morbosa…”. Conoce más de la venezolana en La Verdad Noticias.

¿Cuántos años tiene Ari Tenorio?

Esta es la edad de Ary Tenorio.

La modelo e influencer Ary Tenorio actualmente tiene 25 años y aunque nació en Venezuela ella ya cuenta con su nacionalidad como mexicana. Otra denuncia que ha hecho la famosa es contra la Arena de CDMX porque trataron mal a su hermana que usa silla de ruedas.

