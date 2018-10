Arturo Peniche vuelve a hablar sobre el mal aliento de Thalía (VIDEO)

Arturo Peniche vuelve a hablar sobre el mal aliento de Thalía

En septiembre pasado, surgió el rumor de que Arturo Peniche había asegurado que sufrió las grabaciones de la telenovela 'María Mercedes', pues era un infierno besar a Thalía, debido a que la boca le olía a ajo.

Arturo Peniche y Thalía

Ahora, a casi dos meses del escándalo, Peniche aprovechó su participación en el programa 'El minuto que cambio mi destino', programa conducido por Gustavo Adolfo Infante, para aclarar la situación.

Programa 'El Minuto que Cambió mi Destino'

Fue así como confesó que ese comentario lo distorsiono una persona cercana a él, a quien hace un tiempo le abrió las puertas de su casa para hacerle una entrevista.

“Un día nos cortan a comer, yo me quedó en mi camerino porque ese día me llevaron una torta y ella se fue a comer a un restaurante delicioso que está a la vuelta de Televisa, total, ese día pidió una mojarra y la pidió al mojo de ajo (...) llega y me hace la maldad, me dice: '¿qué crees que comí? Una mojarra al mojo de ajo', aventándole un poco de su aliento, y yo dije: 'hija de tu madre', pero haciéndome una travesura”.

Inclusive recordó que él le regresó la broma durante una de las escenas, pues mordió una cebolla morada antes de besarla. Además detalló que Thalía es una gran persona y una súper compañera de trabajo.

Telenovela María Mercedes