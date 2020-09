Arturo Peniche se separa de su esposa "Siento que le estorbo", confesó

Una triste entrevista sucedió en el espacio de Youtube llamado “En Casa de Mara” ya que la famosa periodista Mara Patricia Castañeda tuvo una platica muy intensa sobre la situación actual de Arturo Peniche ya que afirmó con mucha melancolía que “la pandemia acabó con sus amores”, entre ellos, su matrimonio.

Para Arturo Peniche esta pandemia lo ha dejado sin grandes amigos, familiares y hasta sin matrimonio. En la platica con la talentosa periodista dejó claro que tras 38 años de vivir con su esposa Gabriela, ya llevan mes y medio separados, pues la relación ya no funcionaba.

Matrimonio de Arturo Peniche se termina

Arturo Peniche se separa de su esposa

Arturo conmovió al público

Las confesiones del actor que trabajó varios años en Televisa dejaron impactados a los seguidores del canal de Mara, quienes no esperaban que fuera tan sincero con sus palabras y que abriera su corazón de tal forma.

“Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras".

"Ya siento que estorbo, que no funcionó como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí”, comentó.

Aunque dejó claro que el divorcio no es una opción.

“Yo no quiero fracasos en mi vida por eso no me divorcio”.

Arturo Peniche se separa de su esposa

Mira la entrevista al actor de Televisa aquí

En los comentarios del video de Youtube miles de personas expresaron que no podían creer que eso hubiera pasado ya que era un matrimonio sólido desde hace más de 38 años. "Yo admiraba este matrimonio por haberse mantenido juntos tantos años", dijo una usuaria de la plataforma.

¿Crees que existan otras razones por las cuales Arturo Peniche se quedó sin sus amores?