Arturo Peniche desmiente que se vaya a divorciar

El actor de telenovelas Arturo Peniche aseguró que pese a los problemas que ha tenido en su matrimonio con Gaby Ortiz no hay planes de divorcio.

En un evento en el que mostró su talento para cantar, el actor aclaró los rumores de que se había divorciado diciendo que sólo se trata de un break después de 40 años de casados.

“Hice un comentario y lo tomaron muy a pecho, lo tomaron muy a mal y lo comprendo... No me estoy separando, ni divorciando , ni nada me estoy dando un break” dijo el actor.