Arturo López Gavito se burla de la cantante Paulina Rubio en vivo (VIDEO)

"El juez de hierro" se caracteriza por decir las cosas sin rodeos por lo que este domingo durante el quinto concierto de La Academia, Arturo López causó tremendo alboroto en redes sociales tras dar su punto de vista.

Sin duda alguna el quinto concierto de “La Academia” tuvo un sin fín de emociones, entre la que destacaron los comparativos ácidos por parte de los jueces. Pero el que más llamó la atención en redes sociales y fue el más comentado, es el que hizo Arturo a Ana, quien interpretó “Yo no soy esa mujer”, canción de Paulina Rubio.

Aunque en su momento Ana fue ovacionada por el público, al parecer a los jueces no les agradó tanto, en particular a Arturo López Gavito. Sin tapujos “El juez de hierro” dijo que no era un reto para la académica interpretar dicho tema y que a pesar de ser una canción muy fácil no logró hacerlo con éxito.

Además aprovechó para dar su punto de vista y mencionó que la famosa cantante no es de las mejores intérpretes del país.

"Una canción de Paulina Rubio es más fácil que bañarse", comentó Arturo López Gavito sin pensarlo a Ana tras sus presentación, después de que le dijera que tenía un crecimiento en su desempeño.

Obviamente, en redes sociales empezaron a felicitar la sinceridad del “juez de hierro”, quien siempre se ha caracterizado por decir las cosas sin rodeos.

“Es grande Gavito”, “Para mí, es el rey de La Academia”, fueron algunos comentarios que circularon en las redes.

''Una canción de Paulina Rubio es más facil que bañarse''

- Gavito, el rey de #laacademia y mi sugardaddy #1 pic.twitter.com/Ht9LFN0gUa — Dave Venusov (@Venusdenko) 13 de agosto de 2018