Arturo Carmona negó romance fugaz con La Bebeshita; ella mostró pruebas

Durante una emisión del programa "Venga la Alegría Fin de Semana" presentaron una entrevista con el actor Arturo Carmona, quien fue cuestionado si conoce a La Bebeshita, incluso le preguntaron si sostuvo un romance con ella, pero él lo negó y aseguró que no sabe quién es la influencer.

Y es que, en la entrevista, el famoso desconoció a la ex participante de "Enamorándonos", pero Daniela Alexis rompió el silencio y en pleno programa en vivo reveló que no eran novios, pero que si se escribían y que se mandaban imágenes y salían de vez en cuando.

Debido al revuelo que ha causado la participación de la influencer en el programa de TV Azteca, varios usuarios se han cuestionado quiénes fueron los novios de la influencer, pero ha dejado en claro que no ha tenido suerte en el amor, ya que sus romances terminan en decepciones.

Arturo Carmona aseguró que no conoce a La Bebeshita

El video fue compartido a través de la cuenta de Facebook de "Venga la Alegría", donde el famoso dijo: "De entrada no tengo el gusto de conocerla...hasta ahorita no sé quién es con todo respecto...estoy acostumbrado a los rumores...me han sobrado novias que no conozco".

"Siempre estoy solo". Dijo el actor.

De igual forma comentó: "No soy de la persona que oculta, con quién sale o con quien anda, al contrario a mí no me gustaría que me negaran, entonces pos no...no sé ni quién es La Bebeshita". Expresó el famoso.

Por su parte, la influencer quedó sorprendida por las declaraciones de Arturo, por lo que presentó pruebas de algunas conversaciones que sostuvo con la ex pareja de Alicia Villarreal, quien dejó en claro que está decepcionada del famoso.

La presentadora mostró ante las cámaras la conversación que tuvo con el actor por medio de mensajes privados en redes sociales, pero no dio detalles del contenido y comentó: "Se me hace de mal gusto que salgas con alguien...no éramos novios...pero no es de caballeros decir ni te conozco ni nada".

Por otro lado, comentó que salieron en varias ocasiones, incluso aseguró que hubo besos en sus citas, pero admitió que sí se ilusionó con el actor y dijo: "Me rompió el corazón".

¿Quién es Bebeshita Daniela?

La influencer participó en un reality show de TV Azteca

La influencer saltó a la fama tras su participación en el reality show "Enamorándonos", proyecto que fue conducido por Carmen Muñoz. Desde entonces ha sido invitada a participar en "MasterChef Celebrity". Actualmente es parte de "Venga la Alegría Fin de Semana".

La Bebeshita además tiene una sección en el matutino, donde comparte algunos tips sobre el amor, pues no ha tenido suerte en encontrar al amor de su vida, así lo expresó recientemente al percatarse de que Arturo Carmona negó que la conozca, lo que dejó desilusionada a la joven.

