Arturo Carmona habló sobre el motivo por el que terminó con Alicia Villarreal

Durante una entrevista con Matilde Obregón en YouTube, el actor Arturo Carmona confesó cuáles fueron los motivos por los que terminó su relación sentimental con Alicia Villarreal. El famoso dejó en claro que los años pasan y uno va madurando y entendiendo las cosas.

Recordamos que el romance entre la cantante y el actor duró por algunos años, pues se divorciaron en el año 2001. En la entrevista, Carmona dijo que en esos años ambos eran muy jóvenes y que el tema profesional los rebasó, ya que él jugaba fútbol y Villarreal estaba dedicada a su música.

En La Verdad Noticias te hemos compartido algunas declaraciones que ha realizado el actor sobre Villarreal, pero recientemente dijo que no supieron manejar la fama y expresó: "A mí corta edad no sabía cómo manejar, entre ellas la parte profesional y su fama".

Arturo Carmona rompió el silencio sobre Alicia Villarreal

En el video en YouTube, el actor dijo que se casó muy joven con la cantante Alicia Villarreal, pues a los 23 años de edad tuvo a su primera hija, pero luego de algunos meses transcurridos, decidieron separarse y comentó: "Sí estábamos muy jóvenes".

De igual forma dijo: "El tema profesional me rebasó, el foco público me saca a mí...me sacan públicamente de lo que soy y me llevan a otro rubro...me castigan por salir en revistas de espectáculos". Por otro lado, dijo que no cortó comunicación con su hija, Melani, quien siempre estuvo con su mamá.

¿Quién es Melanie Carmona?

Carmona y su hija Melanie

La joven es hija del actor mexicano Arturo Carmona y la cantante, pues se ha dado a conocer en Instagram, donde ha compartido varias fotografías junto a sus famosos papás, además en el Día del Padre la joven compartió un emotivo video para felicitar al ex futbolista y a Cruz Martínez.

