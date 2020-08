Arturo Carmona desea que su hija protagonice la bioserie de Alicia Villarreal

Arturo Carmona quiere serie de su ex Alicia Villarreal

El actor mexicano Arturo Carmona dio a conocer a través de una entrevista que desea que a su ex esposa Alicia Villarreal le hicieran una bioserie, pues sería una excelente idea para rendir homenaje a la larga trayectoria de la artista, pero, ¿Acaso su hija Melenie será la protagonista?

El famoso aseguró que le gustaría que llevaran a la pantalla chica la vida de su ex, pero lo más sorprendente que comentó es que ya tiene en mente quién será la que protagonice la historia, nada más y nada menos que su hija, la joven de 21 años de edad.

Arturo Carmona mencionó en la entrevista que está dispuesto a contar algunas vivencias que tuvo cuando formó parte de la vida de Alicia Villarreal, pues recordamos que los famosos estuvieron casados y fruto de su amor nació su bella y adorada hija Melenie.

Arturo Carmona quiere bioserie de Alicia Villarreal

El ex jugador de Tigres le pareció una buena opción llevar a la televisión la historia de su ex Alicia Villarreal, quien forjó desde muy joven una exitosa carrera musical, siendo una de las artistas más populares. En la entrevista mencionó que la protagonista para interpretar a su ex esposa sería su hija, quien es idéntica a su mamá.

"Creo que sería lo ideal porque mi hija es igualita a su mamá".

Arturo Carmona mencionó en la entrevista que Melenie sería la persona indicada para interpretar en la bioserie a la cantante Alicia Villarreal, pues sería un gran reto para la joven de 21 años de edad, aunque no hay que negar que el parecido entre ellas es asombroso.

Te puede interesar: ¡WOW! Así fue el romance de Arturo Carmona y Aracely Arámbula

El famoso mencionó que por lo pronto lo primero es buscar a la persona indicada para escribir la historia sobre la vida de Alicia Villarreal, pues considera que las bioseries deben apegarse a la realidad y al actor no le preocupa que su vida esté expuesta en la pantalla chica, ¿Crees que a Arturo Carmona le gustaría participar en el proyecto?