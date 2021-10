Artistas se suman al ataque de Residente contra la polémica de J Balvin

No para la polémica en torno a las declaraciones de J Balvin y ahora otros grandes artistas del género urbano se han sumado al ataque que iniciara Residente.

Como recordarás Residente habló frente a las redes sociales para dejar de una vez en claro su posición respecto a la campaña de boicot que José intenta realizar.

En La Verdad Noticias te traemos las palabras que cantantes como Beatriz Luengo, Don Omar y Yotuel emtieran tras el anuncio de Balvin contra los Grammys.

Beatriz Luengo, Yotuel y Don Omar vs J Balvin

La cantante celebró a lo alto su nominación a los Latin Grammy 2021, por lo cual las palabras de Balvin no le hicieron bien, dedicándole unas palabras al colombiano.

"Hoy dijo que ningún artista 'grande' urbano debería ir a los Latin Grammy porque considera que no han tenido en cuenta a los artistas urbanos. ¿Y qué es Patria y Vida?", planteó.

Otro que de plano no se tembló la mano para irse contra Balvin fue Don Omar pues la leyenda del urbano respondió al video de Residente, indicando que "El que se dice líder de una revolución es muy poco para ello".

Tras ello, Yotuel también subió un vídeo en redes sociales, quien pidió a JOSÉ tener coherencia en sus palabras y que no se viera tan egoísta, ya que él no ha iniciado nada.

¿Qué dijo Residente de la polémica de Balvin?

Como previamente te indicamos en La Verdad Noticias, Residente no se quedó con las ganas de enviarle un mensaje a Balvin tras su intento de boicot contra los premios Grammy.

“Estoy perdido, José. Si los grammy no nos valoran entonces por qué yo tengo 31 grammys, yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando. Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón”, señaló Residente.

Ante ello el mundo del Internet no se ha quedado callado, pues además de las críticas de los urbanos hacia J Balvin, los internautas han abierto de nuevo el debate sobre el reguetón como un gran género musical.

