Artistas regiomontanos nos invitan a pasar una velada única

Los talentosos artistas comentaron que normalmente Seltzer es quien abre sus eventos, pero al ser Mérida una ciudad importante para él, siendo la tercera ocasión en que la visita, Hugo decidió cederle el cierre del evento que iniciará a las 21:00 horas.

Hugo señaló que a veces toca muchas canciones, dependiendo como va fluyendo todo. Sobre su polémico video “Rencor”, donde se ve a unos niños enfrentándose violentamente, aseguró que la idea al realizarlo era alborotar el hormiguero, ya que la canción habla de rencor, de un sentimiento crudo, frío, real que todo el mundo ha sentido, el rencor es algo que está en todos, como la felicidad, como la sonrisa, como la tristeza. “Reconozco que se nos fue un poquito la mano pero nos agradó, hemos tenido algunos problemas o detalles de censura, por la misma bronca del tema, por ejemplo en redes sociales no se nos ha permitido darle mucha publicidad al video por lo mismo, pero creo que no estoy tocando que no pasa, estoy tocando un tema que pasa en todas partes, en todo lugar e inclusive en la Biblia, que fue la referencia que tomamos con Caín y Abel”.

Hugo Sergovia “Poyo” y Marcelo “Seltzer” García posando con la cantante Pao Cochegrus.

Por su parte Seltzer comentó que mezclar dos carreras profesionales, una como un destacado artista gráfico y cantautor, fue algo que se fue dando de manera natural, al dibujar la animación de sus videos o el arte de sus portadas. “El último video que lancé, apenas en octubre del 2018, me llegó a través de un sueño, se trata de una canción que no es comercial ni nada, no tiene coros, no tiene esa estructura como para llegar a más gente, me desperté de ese sueño y me dije ‘Tengo que plasmar ese sueño en un video, punto’, se trata de Universopolis, una animación basada en un sueño”, señaló.

Dijo que la gente que te reconoce por una faceta, no quiere que abarques otra, pero aseguró ser feliz dibujando y cantando, siempre tratando de que los dos lados estén muy balanceados, aunque tiene planeado realizar un nuevo álbum para finales del 2019.

Ambos aseguraron que en esta velada en la ciudad de Mérida, cada uno presentará lo mejor de sus respectivos repertorios, disfrutando interactuar con la gente, que se sumen cantando coros, con la idea de que quienes asistan dejen atrás sus presiones y problemas para pasar un momento muy agradable.

Finalizaron invitando a todo el público a acompañarlos a este recital donde los dos se comprometen a entregar lo mejor para hacer de esta oportunidad algo realmente especial y único.

Ricardo D. Pat