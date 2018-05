Artistas rechazan al público LGBTTI, aseguró Lorena Herrera

Lorena Herrera se encuentra en uno de los proyectos más exitoso de la televisión por internet, es el programa, La Más Draga, que no ha sido nada fácil, pues asegura que incluso artistas icónicos para la comunidad rechazaron participar porque no querían estar relacionados con un programa LGBTTI, entre otras cosas, sin embargo ella lanzará un nuevo tema a beneficio de la comunidad.

Al preguntarle respecto al nuevo tema que se escucha al final de cada episodio de La Más Draga, respondió que pronto la podremos ver en todas las plataformas y nos pidió que la descargáramos por una buena causa.

“Está muy bueno, (El tema) estará por salir a finales de mes para que lo descarguen, al descargarla ayudaran a una noble causa, es a beneficio de una casa de hogar de día para la gente trans de la tercera edad, esta casa hogar ya se encuentra en la CDMX y la dirige la señora Samanta Flores, de por sí a la comunidad LGBTTI se la ha discriminado, imagínense a los trans de la tercera edad, su vejes es muy solitaria, la gente mayor siente que la misma familia la hace a un lado, ahora ellos no tuvieron hijos, no tienen a nadie”, dijo emotivamente Lorena Herrera.

La idea principal es que el programa llegue a una segunda temporada, además, Lorena Herrera ve este concepto en Netflix a futuro.



Respecto a su público LGBTTI dijo “Estoy súper agradecida, es el mejor publico el más lindo, el más entregado, los más leales, amo estar en el escenario”, dijo, de igual manera expresó que no existe un artista que se dirija a ellos al cien por ciento, no lo hay, sólo los medio apoyan, yo vi esto en este programa”, señaló ante las duras palabras de la conductora de La Más Draga, le preguntamos porque ella ve de esta forma el ambiente artístico y su respuesta fue aún más impactante.

“Al buscar a los jueces artísticas, queríamos que fueron de primer nivel, reconocidos y queridos por la comunidad, y lamentablemente muchos de los famosos no quisieron estar, ¿no que apoyan mucho a la comunidad?, no es cierto, muchos no quisieron ir, hay muchísimos, pero no diré nombres, fulanita, menganito, solo eran tres o cuatro horas”, dijo Lorena Herrera en exclusiva para La Verdad.