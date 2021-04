Artistas con ojos sanpaku

¿Has escuchado el término ojos sanpaku?, su significado se vincula con una leyenda maldita y asegura ser un método de precognición que te dejará los pelos de punta, y en La Verdad Noticias te contamos de que trata y que artistas lo padecen, parece ¡historia de terror!.

Ha habido numerosas personas famosas que han tenido ojos sanpaku. Otro ejemplo famoso es la princesa Diana, que a menudo fue fotografiada con el blanco inferior de sus ojos claramente visible.

Incluso se ajusta a la definición de yin sanpaku, cuando se considera que tenía un trastorno alimentario y estaba en un matrimonio desesperadamente disfuncional que dañaba su salud emocional.

Cómo todo método de adivinación, los ojos sanpaku no tiene bases científicas, en un giro de suerte para George Ohsawa, en 1963 tuvo la oportunidad de establecer su éxito, pues en agosto de aquel periodo señaló que John Fitzgerald Kennedy moriría de forma trágica, y algunos meses después lo confirmó, pues el presidente de los Estados Unidos murió dramáticamente ante una multitud, dejando al mundo una verdadera ¡historia de terror!.

John Fitzgerald Kennedy. Foto: smoda.elpais.com

Es cierto que Kennedy estuvo a menudo en peligro, incluso antes de su asesinato; fue un héroe durante la Segunda Guerra Mundial y salvó a miembros de su unidad de la Armada después de que su barco fuera atacado por un destructor japonés.

También sufría de la enfermedad de Addison, un trastorno endocrino caracterizado por una función insuficiente de la glándula suprarrenal. Después de su muerte, se reveló que también tenía hipotiroidismo. Se dice que la mala salud es una de las características de tener ojos sanpaku como los suyos.

Un ejemplo notable del yang sanpaku, o una persona que muestra la parte superior del blanco de los ojos, es Charles Manson. El difunto líder del culto asesino tenía ojos salvajes donde los blancos podían verse claramente por encima de sus iris.

Definitivamente era un peligro para los demás y estaba lleno de rabia y tendencias violentas. Pasó la mayor parte de su vida en prisión por delitos violentos, incluso antes de formar la familia Manson y enviar a sus seguidores a matar a varias personas en 1967.

Algunos artistas con ojos sanpaku

John F. Kennedy

Sal Mineo

Marilyn Monroe

Robert Pattinson

Sylvester Stallone

Natalie Wood

Charles Manson

Billie Eilish

Michael Jackson

Amy Winehouse

Lady Di

Freddie Mercury

Canserbero

La historia de terror de los ojos sanpaku

El origen de la palabra sanpaku proviene del japonés y su significado es “tres vacíos” o “tres blancos”, y se usa para señalar los huecos o partes blancas que hay en el globo ocular, la esclerótica.

Es preciso recordar que usualmente se tienen solo dos partes blancas en los ojos, la de la izquierda y derecha del iris; sin embargo, hay quienes tienen en la zona inferior o superior una tercera, y esto ha dado lugar a historias de terror.

De acuerdo con los expertos el sanpaku se debe a una retracción palpebral que provoca que uno de los párpados de los ojos se vea más abierto que el otro, y aunque las razones son muchas, generalmente es por anatomía e incluso por enfermedades, un casi es la miopía magna, la cual se produce por el alargamiento posterior del globo ocular.

Otros de los padecimientos que provocan el sanpaku es problemas en la tiroides que incrementan la grasa orbitaria o hacen crecer los músculos ex-traoculares, también puede ser producido por una intervención para eliminar las bolsas de los ojos, la blefaroplastia.

Ojos sanpaku. Foto: smoda.elpais.com

Aunque en la actualidad el sanpaku se puede corregir con cirugía; sin embargo, ya nadie le ha podido quitar a este padecimiento el estigma sobre la leyenda maldita que lo acompaña, y es que según, George Ohsawa, un japonés que se conoce por haber fundado la macrobiótica, quien en su libro You are all sanpaku dio las bases para impulsar un nuevo método de adivinación y que se convirtió en todo un fenómeno.

De acuerdo con George Ohsawa, habló siempre sobre lo importante que era el equilibrio en el universo, y por qué el ser humano tendría que ser armónico también, entre sus actividades diarias y su alimentación, ya que en caso contrario podrían nacer con Sanpaku, pues él definió así su significado:

“…todo el sistema de una persona, físico, fisiológico y espiritual está desequilibrado”.

Y aseguraba que quienes lo padecían estaban marcados por la naturaleza sobre que:

“…la vida de uno está amenazada por un final prematuro y trágico”.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Instagram y mantente informado.

Con información de smoda.elpais.com