Artista que acuso a Shakira de plagio, es acusada de copiar otra canción

La canción de Shakira en colaboración con el productor musical argentino Bizarrap se ha convertido en todo un éxito a tan solo días de lanzarse, pero no se ha salvado de la polémica, pues todo el mundo se encuentra hablando del tema, por lo que incluso las marcas que menciona la cantante se han sumado a la discusión.

Y es que el Sessions #53 es ya una de las canciones más reproducidas del mundo, lo que ha causado miles de críticas hacia la cantante colombiana, así como muestras de apoyo por canalizar sus vivencias en el arte.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, incluso los famosos han opinado sobre la melodía, pero esto no la ha librado de otras controversias como una artista Briella, quien asegura que los sampleos de su canción Solo Tú, suenan muy parecidos al de la nueva canción de Shakira.

Artista que acusó a Shakira de plagio es acusada de copiar

Y es que la artista aseguró que su canción lanzada hace seis meses es la inspiración de la BZRP Session #53 de la cantante colombiana, por lo que lo hizo saber en sus cuentas de redes sociales, donde pidió que quería que se le diera el crédito

“Estoy en shock, estoy temblando, no sé qué hacer. Tengo la bandeja de mensajes colapsada. La canción es demasiado parecida, no son cosas mías. Amo a Shakira, la idolatro, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie... Pero no sé qué hacer, es muy parecida” dijo

En defensa de la colombiana salieron expertos en música, salieron a explicar las razones por las que no podría considerarse plagio, pues se usan distintos tiempos en ambas canciones, pero un descubrimiento lo cambió todo pues usuarios de redes descubrieron que el sampleo no es original y que su canción también podría ser considerada una copia de otros artistas latinoamericanos e incluso internacionales.

El sencillo Dangerous in Love de la girlband Secret Number es la primera de las comparaciones y fue lanzado en noviembre de 2021, y los coros suenan muy similar a los hechos por Briella, así que ahora la venezolana fue acusada de copiar.

Otros de los mencionados con Cain Guzmán en su canción recuérdame, además de otros aludidos como Selena Gómez con Me & The Rythm que utilizaron el mismo recurso, por lo que la venezolana tendría también cola que le pisen.

¿Qué le dijo Casio Shakira?

¿Qué le dijo Casio Shakira?

Ante la polémica que ha desatado esto, una cuenta que se ha hecho pasar por la cuenta de la compañía japonesa Casio, ha causado gran revuelo, pues después de la polémica se ha dedicado a responder de manera irónica cada uno de las alusiones de la artista en su nueva canción, por lo que han paradiodado a la cuenta y puesto muchos memes.

Pero la frase que más ha marcado a los internautas, es la que dice en su perfil "Quizá no seamos un Rolex, pero al menos no nos cambiaron por Clara Chía", lo que ha sido toda una sensación.

Sin embargo, la única cuenta que si ha sido oficial y que ha hecho un comentario al respecto es la de la División Educativa, que incluso se encuentra verificada y que publicó un tuit que dice.

"Hoy tenemos bastante notificaciones por una mención a CASIO en una canción. Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) CASIO son de y para toda la vida" apunta.

