Artic Monkeys homenajea a The White Stripes con “The Union Forever”

Si hay una banda que se puede coronar como la reina de los covers en todos los conciertos que ofrece en cualquier parte del mundo, esa es The Killers. La agrupación liderada por Brandon Flowers, se encarga de rendir tributo a alguna otra banda o artista durante sus diversas presentaciones. Pero ahora, ha llegado la competencia: Arctic Monkeys.

Actualmente, la banda británica llevada por Alex Turner se encuentra en una gira por Norteamérica –por supuesto no consideraron a México en este espacio geográfico– en la que promocionan su último disco de estudio, Tranquility Base Hotel & Casino, el cual a pesar de las opiniones divididas en cuanto a su experimentación, porque la calidad no se ha puesto en duda, se ha convertido en todo un éxito que le hace segunda a AM de 2013.

Cabe destacar que Arctic Monkeys fue a Detroit al Masonic Temple para ofrecer un concierto con un setlist de primera que incluye las canciones del nuevo material de estudio y los clásicos de discos pasados, pero también un cover a The White Stripes de la canción “The Union Forever” del disco White Blood Cells de 2001. La razón de rendir tributo a esta banda es porque el que fuera su líder y vocalista, Jack White, es oriundo de esta ciudad en Michigan. Antes de arrancarse con esta canción, Turner le dijo a la audiencia: “Vamos a tocar un poco de White Blood Cells para Detroit”.