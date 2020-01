Arrow: Lo que PASARÁ después de lo ocurrido en 'Crisis on Infinite Earths'

CW ha vuelto a reunir sus series de superhéroes en un espectacular 'crossover' que como hace cada temporada televisiva, esto bajo el título 'Crisis on Infinite Earths', que ha permitido ver como los protagonistas de Arrow, The Flash, Supergirl, Batwoman, Black Lightning y DC's Legends of Tomorrow luchaban contra un enemigo común.

¿Cuáles son las novedades de este 'crossover'?

Dividido en cinco partes y cada una de ellas emitida como un episodio de Supergirl, Batwoman, The Flash, Arrow y Legends of Tomorrow-, el 'crossover' llegó anoche a su fin con la emisión de sus dos últimas entregas, en las que, aunque se ponía el broche de oro al complicado enfrentamiento con Anti-Monitor, también perdía la vida uno de los personajes más importantes del universo superheroico de CW.

Hay que recordar que el crossover 'Crisis on Infinite Earths' estaba basado en una conocida historieta de DC Comics, Crisis en las Tierras Infinitas, publicada entre 1985 y 1986 y que nos presentaba al poderoso supervillano Anti-Monitor, interpretado la versión televisiva por LaMonica Garrett. Curiosamente, Marv Wolfman, autor de la serie limitada de cómics, coescribió el episodio de Arrow dentro del 'crossover' junto al 'showrunner' Marc Guggenheim.

Se ha presumido que en esta historia, varios héroes deben sacrificar sus vidas para terminar con el poder de Anti-Monitor.

¿Qué pasará ahora?

El 'crossover' de la cuarta parte perteneciente a la octava y última temporada de Arrow, Oliver Queen -ahora El Espectro tras su viaje al purgatorio y encuentro con Jim Corrigan (Stephen Lobo)- acabó sacrificándose en la batalla final para detener al supervillano y salvar de nuevo al Multiverso. Y esta vez parece que de forma definitiva puesto que ha tenido lugar en el episodio de su propia serie y en la quinta parte del evento se despedía al personaje por completo.

Cabe destacar que la muerte de Oliver Quenn en el crossover puede no ser una sorpresa para muchos, no obstante, puesto que con el final de Arrow a la vuelta de la esquina, mucho se había especulado sobre la posibilidad de que el héroe perdiese la vida en 'Crisis on Infinite Earths'.

