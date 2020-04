¡Arriesgada! Chiquis Rivera hace FUERTE revelación sobre su dieta ¡No lo vas a creer!

Chiquis Rivera es una de las celebridades de la música, que se destaca no solo por su talento en la música, sino también por ser una de las mujeres con unos atractivos bastante llamativos, que vuelven locos a muchos.

Hay que destacar que la hija de la Diva de la Banda ha expresado en sus redes sociales que gracias a la dieta keto ha logrado bajar de peso y tener su figura ideal, pero durante una videoconferencia a MezcalTV, replicada por People en español, compartió que tiene como meta bajar otros kilos.

“He bajado unas 15 libras (6 kilos) y hoy me puse otra meta: quiero bajar unas 20 libras (9 kilos) porque me siento muy bien, me quiero como estoy”.

En esa misma entrevista la cantante narró que en cuanto a su esposo Lorenzo Méndez, él la quiere cómo es, así que no tiene nada que ver con su decisión: “Mi esposo, gracias a Dios, me quiere como estoy, pero yo tengo esa meta y lo voy a hacer”.

Los demás proyectos de Chiquis Rivera

Aprovechando el momento de la entrevista, Chiquis Rivera también promocionó su nuevo tema, ‘Las destrampadas’, una colaboración con Ely Quintero y Helen Ochoa que cuenta con más de 682 mil visualizaciones desde su lanzamiento a finales de marzo.

Pero eso no ha sido todo, pues Chiquis Rivera también habló de las actividades que ha hecho en su hogar durante su cuarentena tras la propagación del COVID-19, un tipo de coronavirus, alrededor del mundo.

“Este es mi glam room donde me maquillo y me peino y también donde guardo todas mis joyas, y estoy de hecho limpiando todo ahorita. (...) Tengo una joya que ella (su mamá) me regaló que la encontré ayer haciendo limpieza. Es (un) collar que me regaló con unos aretes bien delicados y bonitos. Me lo regaló de la nada, no era mi cumpleaños ni nada, no más me dijo: ‘mira mija, vi esto y pensé en ti’”.