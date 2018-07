Arrestan a la actriz porno Stormy Daniels en un club striptease

La actriz porno Stormy Daniels fue detenida en un club de striptease de Ohio y está acusada de permitir que los clientes la tocaran violando la ley estatal, dijo su abogado en la madrugada del jueves.

Durante una actuación de Daniels en Sirens, un club de la ciudad de Columbus, algunos clientes la tocaron de una forma "no sexual", explicó su abogado, Michael Avenatti, a The Associated Press.

Una norma estatal conocida como Ley de Defensa de la Comunidad, prohíbe que nadie a excepción de un familiar toque a una bailarina desnuda o semidesnuda.

Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, quedó en libertad antes de las 6 de la mañana de este jueves tras el pago de una fianza de 6.000 dólares.

"Esto fue una trampa absolutamente", dijo Avenatti.

"Es absurdo que se destinen recursos policiales a llevar a cabo una operación encubierta relacionada con clientes que tocan a bailarinas en un club de striptease de una forma no sexual".

Avenatti informó por Twitter el jueves que Daniels se declara inocente de los tres cargos de delitos menores.

También publicó la declaración de Daniels en la que ofrece disculpas a sus fans en Columbus por cancelar su show del jueves por la noche.

Una portavoz de la policía de Columbus no respondió de inmediato a un mensaje pidiendo comentarios.