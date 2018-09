Arrestan a ex alumno de ‘La Academia’

Ex alumno de ‘La Academia’ fue arrestado por ingresar a la casa de su ex novia, los hechos ocurrieron en la colonia Cosmópolis, en Apodaca, Charly fue sorprendido por el padre de la joven. Tras su arresto, han mencionado que el familiar de su ex pareja lo confrontó y lo amenazó con un machete.

Ante esta situación llego la Policía Municipal para arrestar al ex alumno del reality show, Charly Govea de 19 años, hasta el momento han comentado que se encuentra detenido.

Aunque los motivos de haberse introducido a la propiedad de su ex novia se desconocen y no han mencionada alguna información, aunque han especulado que quizás quería robarle algo a su ex pareja o quería hacerle daño.

Recordamos que el ex alumno estuvo por un corto tiempo en el programa, ya que él quiso abandonar ‘La Academia’ alegando que no se sentía cómodo en el lugar, tras su salida se dio cuenta del grave error que cometió y pidió una segunda oportunidad al director del reality show.

Ante la decisión de Charly, el director de ‘La Academia’ Héctor Martínez, se enfureció con el alumno por su actitud y tras hablar con él ex alumno, decidió darle otra oportunidad.

Durante su estancia en el programa el ex alumno no mostró interés de quedarse en 'La Academia', pues sus compañeros no convivían mucho con él, tras haber tomado la decisión de abandonar el programa que se transmite por TV Azteca. Finalmente su decisión ocasionó que fuera expulsado del programa, ya que los jueces no les agrado la actitud de Charly Govea, mencionando que hay otras personas que desearían esta en el concurso.