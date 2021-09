Arremeten contra Luisito Comunica por comprar casa en Venezuela

El famoso youtuber, Luisito Comunica, desató la polémica de nueva cuenta al comprar una casa en Venezuela a un costo muy bajo por lo que algunos internautas reaccionaron negativamente ante esta inversión ya que piensan que se aprovechó de la necesidad de los dueños.

El mexicano argumentó que no le gusta tener su dinero detenido y siempre está buscando en alguna forma de multiplicar su capital, así que se le hizo muy buena idea invertir en una casa frente al mar en este país pero muchos internautas no están de acuerdo.

Internautas critican a Luisito por comprar casa en Venezuela

En La Verdad Noticias te platicamos recientemente que el famoso abrió un nuevo restaurante llamado Bolichera 21 ubicado en la CDMX, pero ahora sorprendió a sus seguidores con la compra de una casa.

¿Por qué Luisito compró una casa en Venezuela?

La casa que compró significa un gran negocio para el influencer ya que que en caso de que la situación en Venezuela mejore, este lugar podría costar el triple de la cantidad que pagó e incluso un poco más.

Si te estás preguntando, cuánto pagó Luis por esa casa, aquí tenemos la respuesta.

El popular, Villar Sudek pagó tan sólo 20,000 dólares por este nuevo hogar, al rededor de 64,000 pesos mexicanos lo cual sorprendió e impactó al público ya que en México esta cantidad es lo equivalente a la mitad de lo que costaría un coche promedio nuevo.

"Me pareció una interesante idea de inversión a largo plazo, y sinceramente esta ciudad frente al mar me encantó", dijo.

La casa le fue vendida con todo y muebles, "esto que les estoy mostrando es tal y cómo me lo dejaron, yo no le he metido nada de mano", confesó.

Cabe destacar que la novia del famoso es oriunda de Anzoátegui, Venezuela, y esta podría ser la razón principal de haber comprado bienes raices en este país.

¿Qué camioneta tiene Luisito Comunica 2021?

¿Qué camioneta tiene Luisito 2021?

Actualmente Luis Villar tiene una camioneta GMC Yukon 2021 la cual tiene un precio de 50,000 dólares en Estados Unidos, incluso más que su nueva casa en Venezuela.

El youtuber está demostrando que ha sabido mover su dinero y que la plataforma de videos le ha dejado toda una fortuna gracias a sus 37.2 millones de suscriptores en Youtube.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.