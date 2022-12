Arremeten contra Arturo López Gavito, por su actitud “insoportable” en MasterChef

¿Arturo López Gavito el más odiado de MasterChef Celebrity?

MasterChef Celebrity está en sus últimas semanas, por lo que ya se conoce a los cinco semifinalistas, Lorena Herrera, Karla Sofía Gascón, Alejandra Ávalos, Ricardo Peralta y Arturo López Gavito, lograron impresionar a los jueces; sin embargo, es el crítico de La Academia, quién ahora recibe fuertes críticas de los fanáticos del programa.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Arturo López Gavito, al inicio del programa, era considerado como uno de los participantes más queridos; sin embargo, en los últimos episodios su actitud ha dado mucho de que hablar.

Diversos cibernautas han mostrado su molestia por la actitud y los polémicos comentarios que ha lanzado Arturo López Gavito, sobre todo contra Mauricio Mancera, quien acapara los titulares del mundo del espectáculo, tras su reciente eliminación.

Tunden a Arturo López Gavito por su “pésima” actitud

Tunden a Arturo López Gavito por su "pésima" actitud en MasterChef Celebrity.

Luego de que se diera a conocer que el conductor Mauricio Mancera, era el reciente eliminado de MasterChef Celebrity, las redes sociales se volcaron en críticas para Arturo López Gavito, quién se mostró feliz con la salida de su compañero.

Cibernautas tacharon al ex juez de La Academia como “soberbio” e “insoportable”, esto tras convertirse en el primer semifinalista.

“Esperemos, no ganes”, “Eres una persona nefasta y amargada, ojalá que no ganes, empezaste siendo mi favorito y ahora no te tolero por soberbio”, “No creo que sea necesario tanta mala onda con tus compañeros y en especial con Mauricio”, “Ahora ya estás muy mamila”, “A este se le olvidó que es participante y no juez !!! Que feo la neta”, se lee entre los comentarios.

Recordemos que en múltiples ocasiones, Arturo López Gavito argumentó que Mauricio Mancera no tenía el talento y tampoco las habilidades para continuar en el proyecto, pese a que se convirtió en el sexto lugar.

MasterChef Celebrity 2022 finalistas

MasterChef Celebrity esta viviendo sus últimas semanas.

Según las filtraciones, quienes lograron llegar a la final de MasterChef Celebrity serán Alejandra Ávalos, Lorena Herrera, Arturo López Gavito y Ricardo Peralta.

Con esto, quién abandonaría la competencia de esta semana será la actriz Karla Sofía Gascón, quién también ha dado mucho de que hablar.

Hasta el momento, Arturo López Gavito no se ha pronunciado ante las fuertes críticas que ha recibido por parte de los fanáticos de MasterChef Celebrity.

