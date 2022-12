Arremete contra Andrea Legarreta guapo actor de Televisa

Andrea Legarreta es una famosa actriz y polémica presentadora que abarca titulares, pues después de que el galán de Televisa y famoso cantante, Luis 'Potro' Caballero' le hiciera un reclamo y arremetiera en su contra y de sus colegas en pleno programa en vivo de Hoy, esta no dudó en responderle y ponerlo en su lugar de inmediato ante las cámaras de dicho matutino.

La mañana del pasado viernes 16 de diciembre, después de varios meses de competencia de baile, de intensas polémicas y lesiones que hicieron salir a varios de los participantes, el famoso reality de Las Estrellas Bailan en Hoy llegó a su final.

Es por eso que este miércoles 21 de diciembre el reconocido exparticipante de Acapulco Shore se presentó a los foros del matutino para hablar de su experiencia, como ya lo han hecho otras dos parejas.

Andrea Legarreta lanzó almohadas

Andrea pone en su lugar al potro

Tal parece que en contraste a las otras parejas, Potro no llegó del brazo de Manelyk González, hecho que hasta el momento se desconoce el por qué, pero la ausencia de la querida influencer prácticamente no se sintió, dado a que al hablar de su experiencia, ella estuvo en cada video que compartieron, recordando la ocasión en la que se cayó al realizar una cargada con Josh Gutiérrez, hecho que fue sumamente polémico y que la tuvo fuera casi un mes.

Ante el tema de las cargadas, el exintegrante de Acapulco Shore no se quedó con nada y recriminó al jurado, al cual pertenecía Legarreta, el no haber sido objetivos y no tomar en cuenta los esfuerzos y la complejidad que ellos tenían en sus cargadas, motivo por el que Andrea Legarreta se puso de pie y le lanzó una de las almohadas del sillón, pidiéndole que se retractara dado a que ella siempre se los reconoció.

El Potro se río de lo sucedido

Cabe destacar que el participante de Guerreros 2020 se soltó a reír y señaló que era cierto, afirmando que la situación no era con Legarreta, sino con Mariana Ochoa, quien cubre a Andrea Escalona, a la cual de frente le recriminó el hecho de que bajara puntos por cualquier cosa, como una media rota o si es que no le gustaba la forma de las gesticulaciones, a lo que ella señaló que no se arrepentía.

