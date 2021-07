Arrasa ‘Permission to Dance’ de BTS, el nuevo vídeo con letra de Ed Sheeran

‘Permission to Dance’ de BTS ha conquistado a las redes sociales, la letra de este nuevo video que sale a la venta en su disco Butter fue escrito por el cantante y músico britanico Ed Sheeran.

Este trabajo no hace más que dar a conocer el excelente trabajo de cada uno de los artistas, los miembros de BTS y Ed Sheeran, ya que Ed Sheeran es un reconocido artista musical que se ha hecho un nombre a nivel internacional.

Por su parte el grupo que acaba de estrenar ‘Permission to Dance’ de BTS cuenta con uno de los más grandes grupos de fans del momento alcanzando millones de seguidores en todo el mundo, no olvidemos que recientemente BTS desfiló en la pasarela Otoño-Invierno de Louis Vuitton.

Estreno de ‘Permission to Dance’ de BTS

‘Permission to Dance’ de BTS conquistó a los fans y las redes sociales enloquecieron con el tema.

BTS, la banda coreana de K-pop estrenó su nuevo videoclip 'Permission to Dance' generando más de 21,7 millones de visualizaciones en menos de cuatro horas únicamente en su canal de YouTube. Hasta el momento de la redacción de la nota, por La Verdad Noticias, había alcanzado 36 millones 156 mil 850 reproducciones.

En la canción ‘Permission to Dance’ de BTS también colaboró la música canadiense Jenna Andrews, forma parte del disco 'Butter', que BTS ha puesto a la venta a la vez que ha sacado esta canción que bate records en las redes sociales.

Letra de ‘Permission to Dance’ de BTS

It's the thought of being young

When your heart's just like a drum

Beating louder with no way to guard it

When it all seems like it's wrong

Just sing along to Elton John

And to that feeling, we're just getting started

When the nights get colder

And the rhythms got you falling behind

Just dream about that moment

When you look yourself right in the eye, eye, eye

Then you say

I wanna dance

The music's got me going

Ain't nothing that can stop how we move, yeah

Let's break our plans

And live just like we're golden

And roll in like we're dancing fools

We don't need to worry

'Cause when we fall we know how to land

Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight

'Cause we don't need permission to dance

There's always something that's standing in the way

But if you don't let it faze ya

You'll know just how to break

Just keep the right vibe, yeah

'Cause there's no looking back

There ain't no one to prove

We don't got this on lock, yeah

The wait is over

The time is now so let's do it right (Yeah)

Yeah we'll keep going

And stay up until we see the sunrise

And we'll say

I wanna dance

The music's got me going

Ain't nothing that can stop how we move, yeah

Let's break our plans

And live just like we're golden

And roll in like we're dancing fools

We don't need to worry

'Cause when we fall we know how to land

Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight

'Cause we don't need permission to dance

Da na na na na na na

Da na na na na na na

Da na na na na na na

No, we don't need permission to dance

Da na na na na na na

Da na na na na na na

Un verso de la canción ‘Permission to Dance’ de BTS traducido al español dice: “ La música me tiene en marcha, no hay nada que pueda detener la forma en que nos movemos, sí. Rompamos nuestros planes y vivir como si fuéramos de oro, y rodar como si fuéramos tontos bailando, no tenemos que preocuparnos porque cuando caemos sabemos cómo aterrizar”.

Pero la mejor parte de ‘Permission to Dance’ de BTS es cuando finaliza con “Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight 'Cause we don't need permission to dance” (No es necesario hablar lo que se habla, solo caminar esta noche, porque no necesitamos permiso para bailar).

