Arnold Schwarzenegger no pudo resistir el burlarse de Donald Trump durante su discurso de graduación virtual dedicada a la clase 2020 en escuelas de Estados Unidos, que de otro modo se centró en cómo se defendió después de una cirugía a corazón abierto al ilustrar que la vida se trata de "superar obstáculos".

Arnold Schwarzenegger se burla de su título honorario de la Universidad Trump

La estrella de cine y ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger de 72 años, usó la plataforma ATTN: para pronunciar su discurso, comenzando por decirles a los graduados: "No voy a pararme aquí y decirles tonterías porque este es un momento fantástico para los graduados" expresó el actor cuyo hijo menor con Maria Shriver, Christopher Schwarzenegger, es un recién graduado de la Universidad de Michigan.

Arnold Schwarzenegger continuó diciendo que graduarse no se trata solo del título o el pedazo de papel que obtienes para la pared, es una celebración del viaje realizado por cada persona.

Ante la mención de un diploma, levantó un título honorífico enmarcado que le otorgó la universidad cerrada del presidente Donald Trump, que ha sido blanco de demandas: "Esto no es nada", dijo mientras atacaba a su compañero republicano, de quien no es fanático.

"Quiero decir que todos tenemos estos trozos de papel, pero seamos honestos. Esta celebración [...] es el final de este capítulo en particular, pero es el comienzo de su próxima subida. Es hora de celebrar ahora, estar en el momento, disfrutarlo”, afirmó.

Si bien Schwarzenegger y Trump solían ser amistosos, han peleado públicamente durante toda la presidencia de Trump. En 2017, después de que Schwarzenegger se convirtiera en presentador de The New Celebrity Apprentice, Trump celebró las bajas calificaciones del programa.

El año pasado, Arnold Schwarzenegger le dijo a Men’s Health: "Creo que [Trump] realmente, está enamorado de mí". Esa es la realidad. Con Trump, él quiere ser yo", además cuando Howard Stern le preguntó si apoyaría la reelección de Trump, dijo: "Lo dudo", y luego afirmó que consideraría votar por un demócrata.

El mensaje de Arnold Schwarzenegger a los graduados

El estudiante honorífico de la Universidad Trump, Arnold Schwarzenegger, habló sobre la "crisis" del COVID-19, diciendo que no importa cuánto daño haya causado en todo el mundo, "el coronavirus no puede borrar su éxito”.

Lla vida es más desordenada que un feed de Instagram", y el virus "no será el último obstáculo que enfrente", pero "puede ayudarlo a prepararse para el próximo". De hecho, la vida se trata de "superar obstáculos", agregó Arnold Schwarzenegger, y dijo que el más grande que enfrentó fue la cirugía de emergencia a corazón abierto en 2018.

Dijo que cuatro meses antes de finalizar "Terminator 6: Dark Fate", tenía un examen físico y su médico dijo que estaba "en buena forma", pero recomendó que le reemplazaran una válvula cardíaca porque estaba "goteando sangre".

Al titular del título de Mr. Universe, que estaba en plena forma para la película, le dijeron que sería un procedimiento no invasivo y que estaría en casa al día siguiente, trabajando nuevamente en una semana.

Sin embargo, el procedimiento no salió según lo planeado. Se despertó 16 horas después, en lugar de cuatro, con todo tipo de tubos conectados a él, su cirujano explicó que tenían que someterse a una cirugía de emergencia porque "algo salió mal" ya que atravesaron la pared del corazón y que había una hemorragia interna, por lo que necesitaba una cirugía a corazón abierto.

Y aunque la cirugía fue un éxito, todavía no estaba fuera de peligro, la neumonía era una gran preocupación, por lo que tuvo que levantarse de inmediato y comenzar a moverse, así como hacer ejercicios de respiración.

"No fue fácil, pero mis principios habituales funcionaron", dijo. Incluyeron visualizar que él estaría en el set el día que la producción estaba programada para comenzar y poder desempeñar plenamente el papel físico.

El actor que dio vida a Terminator dijo que celebró "pequeñas victorias" conforme llegaban, (los primeros 500 pasos que dio, su apetito regresó, fue dado de alta, entrenó por primera vez con pesas livianas y luego con las más pesadas).

Arnold Schwarzenegger finalizó diciendo que "No importa qué tan exitoso seas, la vida te pondrá obstáculos en tu camino", su cirugía cardíaca, este coronavirus, "pero si tienes una visión muy clara de exactamente lo que quieres hacer y a quién quieres ser, puedes ir y encontrar una forma de sortear todos esos obstáculos". Dijo que todos los jóvenes deberían tener esa visión clara.