Arnold Schwarzenegger sale ileso tras fuerte choque automovilístico.

La leyenda de Hollywood, Arnold Schwarzenegger se encuentra bien luego de implicarse en un choque automovilístico en el que una mujer fue trasladada al hospital con leves heridas, aseguró un portavoz.

El ex gobernador de California, de 74 años, manejaba una GMC Yukon que se ubicaba entre los cuatro vehículos involucrados en el choque del viernes en la sección de Brentwood de Los Ángeles. Una mujer fue llevada en calidad de urgencia al nosocomio por una abrasión en la cabeza, dijo la Policía en un comunicado.

El comunicado de la Policía de Los Ángeles decía que no se sospecha que el alcohol o las drogas sean un factor en esta colisión, pero no mencionó la causa del choque. El actor Arnold Schwarzenegger no resultó herido y se mantuvo en el sitio de los hechos, comunicó este sábado el portavoz Daniel Ketchell.

Schwarzenegger sufre aparatoso choque en L.A.

Arnold Schwarzenegger sale ileso tras fuerte choque automovilístico.

Como informó La Verdad Noticias, Arnold Schwarzenegger sufrió un grave accidente automovilístico luego de que volcara sobre otro vehículo. Según primeros informes, el Yukon negro de Schwarzenegger quedó entre un Prius rojo y un Porsche Cayenne blanco.

El informe apunta que la conductora del Prius rojo salió herida después de que el Yukon se volcó e impactó con él. El Yuko rodó hasta que provocó que aterrizara sobre el tercer vehículo.

¿Quién es Arnold Schwarzenegger?

Arnold Schwarzenegger sale ileso tras fuerte choque automovilístico.

Arnold Alois Schwarzenegger, (nacido el 30 de julio de 1947, Thal, cerca de Graz, Austria), culturista, actor de cine y político estadounidense nacido en Austria que saltó a la fama a través de papeles en películas de acción de gran éxito y luego se desempeñó como gobernador. de California (2003-2011).

Recientemente, Arnold Schwarzenegger se divorció después de infidelidad con su ama de llaves luego de más de 10 años de complicaciones legales por falta de acuerdos con Maria Schriver, y donó 25 "mini casas" a veteranos de guerra en situación de calle en Los Ángeles, California.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.