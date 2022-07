Arnold Schwarzenegger “pedorreo” a una guapa actriz en la cara

Miriam Margolyes es una reconocida actriz que dijo que fue durante una pausa que hicieron en la grabación de la película End of Days que Arnold aprovechó para tirarse la flatulencia.

Resulta que la actriz Miriam Margolyes se divirtió sacando algunos trapitos al sol al recordar momentos curiosos que ha vivido al trabajar con grandes estrellas, pues hace unas semanas causó polémica al contar que cuando trabajó en la película Romeo y Julieta, donde ella realizó el papel de la nana de la protagonista, percibió un mal olor, y se dio cuenta que provenía de Leonardo DiCaprio.

Pero en esta, sorprendió con lo que dijo sobre el actor Arnold Schwarzenegger en el podcast I’ve Got News For You. Miriam aseguró que el actor se echó un gas frente a ella y que no tuvo vergüenza de hacerlo.

¿Se echó un pedo Arnold Schwarzenegger?

La reconocida actriz expresó: “Se echó un pedo en mi cara. Yo también me tiro flatulencias, pero no en frente de otras personas. Él lo hizo de forma deliberada”.

Según la actriz, fue durante una pausa que hicieron en la grabación de una escena de la película End of Days que Arnold aprovechó para tirarse la flatulencia.

La actriz no puede perdonarlo

“Yo interpreté a una de las hijas de Satanás, y en una de las escenas Arnold Schwarzenegger tenía que matarme. Por lo que estaba en una posición en la cual no podía moverme. Fue ahí cuando se tiró el pedo, frente a mi cara, en una de las pausas”.

Cabe destacar que la actriz dijo que aún no podía perdonar a Arnold Schwarzenegger por haber hecho eso, aunque ya hayan pasado algunos años del suceso

