Arnold Schwarzenegger confesó haber acosado a mujeres

El actor reconocido por su participación en la película ‘Terminator’ que fue una de las cintas más populares tras su lanzamiento, Arnold Schwarzenegger durante una entrevista confesó haber acosado sexualmente a muchas mujeres y se arrepiente de haberlo hecho.

Recordamos que el ex gobernador de California fue acusado en el año de 2003 por mujeres que mencionaban que el actor había cometido acoso a las féminas.

Durante una entrevista Arnold Schwarzenegger declaró que si pudiera retroceder en el tiempo trataría de una manera diferente a las mujeres que han pasado por su vida.

“Echando la vista atrás, me doy cuenta de que crucé varias veces la línea. Me siento mal por aquello y me disculpo”. Comentó Arnold Schwarzenegger.