Arnold Schwarzenegger admite que actuó drogado en esta película

Arnold Schwarzenegger confesó que una vez estuvo drogado en el set de la película ‘Junior’, luego de que su coprotagonista, Danny Devito, le jugara una broma dándole un cigarrillo que resultó estar relleno de marihuana.

El actor y ex político dijo que quedó tan “fuera de sí” que no podía recordar qué escena se suponía filmar aquel día, pero fue el propio DeVito quien luego lo ayudó, sin que la broma pasara a más.

Schwarzenegger, quien a principios de este año sufrió un grave accidente automovilístico, del que por fortuna salió muy bien librado, ya había trabajado al lado de Danny en la película “Gemelos”, de 1988, por lo que este último aprovechó la amistad para drogar a su amigo.

Danny DeVito le dio marihuana a Arnold Schwarzenegger

El actor contó en una entrevista reciente para el programa de Jimmy Kimmel:

“Danny me dijo: ‘Ven a mi tráiler, cocinaré buena comida italiana’, así que fui al tráiler y estaba delicioso. Y después me dijo: 'Arnold, siempre me estás dando cigarros y me siento culpable. Quiero darte un puro’. Y me da uno muy largo, un Montecristo. Fue fantástico".

“Llegamos al set y continuamos con la escena y había olvidado mis líneas. El director dijo '¡Acción!' y yo dije: '¿Qué se supone que debo decir?'

“Me olvidé de todo por completo. Descubrí más tarde... que Danny puso un poco de marihuana en el cigarro. Estaba tan drogado”, dijo la estrella de Terminator.

Luego de reconocer que su compañero de rodaje tiene muy buen olfato para la hierba, agregó que él y DeVito siguen siendo cercanos, y pronto se reunirán para ‘Trillizos’: “Somos muy buenos amigos. Él es un gran tipo”l agregó.

Edad de Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger en el programa Jimmy Kimmel Live en febrero de 2022.

Actualmente, ‘Arnie’ tiene 74 años de edad, por lo que en realidad la diferencia de edad con su querido Danny DeVito no es tan grande, aunque el ex fisicoculturista todavía sorprende a sus fans con sus demostraciones de flexibilidad en Instagram.

