Armin Van Buuren estrena su nuevo material y lo celebra en grande

Armin Van Buuren está elevando los ánimos y la intensidad de la fiesta la intensidad ya que se la temporada de eventos, conciertos, presentaciones y festivales está a la vuelta de la esquina.

Y precisamente será su más reciente material 'Turn It Up' el que ambientará todo el verano. Este éxito es muy parecido a 'Blah Blah Blah' el cual estrenó el año pasado. El mismo conjunto de voces de niños será utilizado en 'Turn It Up'.

Este tema ha sido todo un hit desde el inicio. Las voces de niños de Armin Van Buuren, ¡vienen por ti! pues son las que te indicaran que es momento de cerrar bien la puerta porque el "beat" entrará en ti.

Como ya es costumbre, Armin Van Buuren tocará un poco de "psy-trance" durante esta canción. Esto parece ser que será su nuevo "himno trance" y con las sencillas letras que ha adecuado para este tema, puedes estar seguro que todo el mundo lo cantará.

Actualmente Armin Van Buuren está de gira y dispuesto a tocar en todos los festivales de este verano.