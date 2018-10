Armin Van Buuren cerrará el Gran Premio de México 2018

El Gran Premio de México 2018 de la fórmula 1 cerrará sus actividades con el DJ holandés Armin Van Buuren, un evento donde se hará girar los discos se llevará a cabo el próximo el 28 de octubre en el Foro Sol.

Van Buuren podrá lo mejor de la música electrónica en el emblemático podio mexicano de la competición, que está situado en el recinto que alberga conciertos y parte de la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.

La carrera del mejor DJ del mundo

El DJ holandés lleva 20 años de carrera en la escena de la música electrónica, en 2014 se convirtió en el cuarto representante de su género en recibir una nominación al Grammy por"This is what it feels like", uno de sus sencillos", anunció el Comité Organizador del Gran Premio de México

Según el ranking elaborado por DJ Magazine, ha sido nombrado DJ número 1 del Mundo en 2007, 2008,2009, 2010 y 2012, siendo el único hasta la fecha en conseguir este galardón cuatro veces consecutivas y cinco veces en total.

Armin van Buuren también tiene un importante programa de radio llamado A State of Trance que cuenta con más de 80 millones de oyentes semanales en más de 26 países lo cual lo convierte en uno de los programas de radio más escuchados en el mundo.

Actualmente está ubicado en el puesto No. 4 de la encuesta realizada en 2018 por la revista DJmag.

La presentación (de Van Buuren) forma parte de la campaña de Heineken More than a Race”, agregó el comunicado de los organizadores del Gran Premio de México a celebrarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

