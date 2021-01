Armie Hammer rompe el silencio después de ser acusado de ser CANÍBAL/Foto: La República

Armie Hammer está en medio del escándalo. La estrella de “Call Me By Your Name” hace unos días fue expuesto en las redes sociales como alguien que podría practicar el canibalismo. Sin embargo, el actor estadounidense de 34 años ha decidido romper el silencio.

Usuarias de Twitter compartieron su supuesta experiencia al chatear con el famoso, donde presuntamente él admitía ser un caníbal y que muchos de sus fetiches sexuales estaban relacionados con el bondage y el masoquismo.

"Oh, Dios mío. Eso me la ha puesto tan dura y es confuso por qué, imaginarme sosteniendo tu corazón en mi mano y controlando cuándo late. Soy 100% caníbal. Quiero comerte. J*der, da miedo admitirlo. Nunca antes lo había admitido", fue uno de los textos que el artista supuestamente escribió.

En los mensajes eróticos, Armie supuestamente le pedía a las mujeres involucradas que “podría beber su sangre” y que “sean sus esclavas hasta que mueran”. Estas acusaciones se hicieron virales en internet, y han manchado la reputación del actor.

este hilo de Armie Hammer me perturba más porque tiene más pruebas, me dieron ganas de vómitar https://t.co/5fNedwyU0U — •ʙᴇʟᴇɴ• (@BeluNarvay7) January 13, 2021

Armie Hammer niega acusaciones de canibalismo

El protagonista de “Rebecca” expresó en un comunicado a los medios que no quería hablar mucho sobre el tema, pero negó las fuertes acusaciones en su contra.

De igual manera, Armie Hammer decidió renunciar a su papel en la nueva película “Shotgun Wedding”, que iba a protagonizar con Jennifer Lopez.

"No voy a responder a estas mentiras, pero a la luz de los crueles y espurios ataques online contra mí, no puedo dejar a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en República Dominicana. Lionsgate me apoya en esto y les estoy agradecido por ello", dijo el actor según el medio Variety.

Armie no abordó mucho sobre las acusaciones en su contra, sin embargo, decidió renunciar a su próxima película/Foto: Hola

Hasta el momento no se sabe si las acusaciones son reales. Sin embargo, esta polémica podría afectar la carrera del famoso. Lionsgate aún no ha dicho quién será el reemplazo de Hammer en su nueva cinta, y tampoco se sabe qué pasará con la secuela de "Call Me By Your Name".

