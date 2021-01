Armie Hammer filtra VÍDEO SEXUAL con Miss Islas Caimán ¡Otra polémica!

Armie Hammer, quien ha sido tendencia desde hace días por sus supuesto canibalismo, drogadicción y depravación sexual, ha vuelto a los titulares por un vídeo sexual con Miss Islas Caimán.

En una publicación ahora eliminada de la cuenta de Instagram de Armie Hammer, apareció un vídeo del actor teniendo relaciones sexuales con una mujer, supuestamente identificada como la actual Miss Islas Caimán.

Mariah Tibbetts, la mujer que supuestamente aparece en el vídeo sexual de Armie Hammer

“Bueno, mi ex-esposa (por una muy buena razón) se niega a regresar a Estados Unidos con mis hijos. Así que tengo que volver a las Islas Caimán, lo cual apesta. Pero hay algunas cosas buenas. Cómo follar con Miss Islas Caimán de nuevo mientras estoy aquí”, escribió el actor.

El actor de “Call Me By Your Name”, eliminó el vídeo, donde se veía a una mujer en lencería, y aseguró que fue una filtración accidental, que indignó al Comité de Miss Islas Caimán, según la información recopilada por La Verdad Noticias.

Armie Hammer desmiente amorío con Miss Islas Caimán

Tras el escándalo causado por el vídeo ahora eliminado, Armie Hammer dio una declaración oficial negando que la mujer del vídeo realmente fuera una de las ganadoras del certamen de belleza.

"Me gustaría aclarar que la persona en mi video, que fue robado de mi Instagram privado, no es Miss Islas Caimán. Lamento sinceramente cualquier confusión que mi estúpido intento de humor pueda haber causado”.

El actor también se disculpó con Miss Islas Caimán (actualmente el título lo ostenta Mariah Tibbetts): “Mis disculpas para Miss Islas Caimán, a quien no conozco, y para toda la organización, ya que no tenía intenciones de insinuar que en realidad era ella”.

Sin embargo, el Comité de Miss Islas Caimán reportó el incidente al Servicio de Policía de las Islas Caimán Real (RCIPS) ya que el vídeo "a en contra de todo lo que defiende nuestra organización".

