Armie Hammer es acusado por otra ex novia de cometer un fuerte DELITO contra ella

El actor Armie Hammer continúa en medio de la controversia después de que se destaparan sus presuntos fetiches sexuales que incluyen masoquismo, bondage y que diversas mujeres lo declararan como un posible caníbal. Pero ahora, el artista de 34 años fue acusado de cometer un delito contra una de sus ex novias, la joven Paige Lorenze.

La ex esquiadora profesional reveló mediante su cuenta de Twitter que Hammer compartió en internet fotos de ella desnuda sin su consentimiento. Paige mostró los chats que el actor tuvo con hombres desconocidos donde mostraba los actos sexuales de bondage que realizaba con la joven, pero ella nunca supo que él había mandado sus imágenes íntimas a otras personas.

“AH (Armie Hammer) compartiendo fotos mías que ni siquiera sabía que existían con personas en línea, sin mi permiso o conocimiento. Asqueroso, violador y francamente inaceptable”, declaró Lorenze.

Paige mostró algunas capturas que comprueban que Hammer compartió en internet fotos íntimas de la joven sin su permiso/Foto: Twitter

En las capturas que la joven compartió se lee que Armie Hammer le mandó a la misteriosa persona fotos de Paige atada y desnuda. Además, por el chats se nota que no era la primera vez que el actor mandaba fotos de la joven, puesto que la persona le pregunta “¿Misma chica?” y responde “misma chica”.

Paige comparó su relación con Hammer con “Cincuenta Sombras de Grey”

En una entrevista con Daily Mail la ex novia del actor de “Call Me By Your Name” dijo que su relación con el famoso sólo duró 4 meses, es decir, entre agosto y diciembre de 2020. Sin embargo, ella declaró que el romance fue algo muy traumático, puesto que sentía que su relación era como la película “50 Sombras de Grey” pero sin el amor.

“Tenía hematomas por todas partes cuando estábamos juntos. Yo era su propia fantasía de Christian Grey en la vida real”, dijo Lorenze. “Tenía marcas de dientes y de mordidas por todo mi cuerpo”.

Lorenze ha destapado más detalles oscuros de quién es realmente Hammer, lo que posiblemente confirma todas las acusaciones anteriores/Foto: Semana

Incluso Armie le marcó la letra “A” a Paige arriba de la vagina con un cuchillo, cuando ella nunca aceptó realmente este acto.

“Le encantaba jugar con el cuchillo. Estaba obsesionado con eso, y por lo general no me cortaba. Sin embargo, esa noche decidió que quería marcarme como de su propiedad y grabar su nombre en mi cuerpo. Antes de que pudiera procesarlo, hundió la punta del cuchillo en mi piel, justo encima de mi vagina”, declaró la afectada.

Además, Lorenze dijo que Armie aprendió cómo atar a las mujeres porque tenía varios maniquíes en el sótano de su casa; donde alguna vez vivió con su esposa e hijos. Y Paige también ha dicho que el actor efectivamente tenía gusto por el canibalismo.

“Quería encontrar un médico que me quitara las costillas. Me dijo que se pueden quitar las costillas de abajo para poder cocinarlas y comérselas. No paraba de decirme que no las necesitaba. Lo dijo más de una vez. Hablaba muy en serio”, relató la ex esquiadora.

Te recomendamos leer: Ex esposa de Armie Hammer reacciona a supuesto CANIBALISMO del actor

¿Crees que Armie Hammer debería alejarse del cine por estos actos? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.