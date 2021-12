Armie Hammer deja el centro de rehabilitación tras acusaciones por abuso sexual

El actor salió de la clínica de rehabilitación tras nueve meses.

Tras pasar gran parte del año en un centro de rehabilitación, el actor Armie Hammer por fin recuperó la libertad. Recordemos que el artista de 35 años de edad fue señalado por abuso sexual y agresión en contra de una mujer identificada como Effie.

La polémica se desató a inicios de año luego que la víctima acusó al actor de Call Me By Your Name de haberla agredido sexualmente en abril de 2017 después de que se conocieran a través de redes sociales cuando ella tenía apenas 20 años.

Por lo que el domingo, el abogado del artista confirmó que Hammer ya no se encuentra en la clínica de rehabilitación de Florida al cual ingresó en mayo pasado tras ser denunciado por agresión sexual violenta.

Armie Hammer abandona la clínica de rehabilitación

El actor ingresó a la clínica en mayo pasado.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el actor ingresó a la clínica para buscar ayuda ante los problemas con las drogas, el alcohol y el sexo mientras que las investigación policial continuaba en su contra.

Pero el caso de Effie fue no el único que enfrentó, pues también 2021, una exnovia de Hammer lo acusó de haber cometido un fuerte delito al compartir fotos de ella desnuda sin su consentimiento.

Meses antes, varias mujeres acusaron al actor de abuso físico y emocional, incluso algunas alegaron que éste les enviaba mensajes privados sobre actos sexuales y otras fantasías, algunas de estas fetichizando la violencia.

Pese a los escándalos, el abogado del actor de 35 años de edad, reveló el domingo para E! News: "Puedo confirmar que el Sr. Hammer ha dejado el centro de tratamiento y está muy bien".

¿Qué pasó con Armie Hammer?

El actor es señalado por abuso sexual.

En mayo pasado, el artista ingresó a una clínica de rehabilitación meses después de su escándalo por canibalismo y agresión sexual, por lo que tras nueve meses, el actor Armie Hammer recuperó su libertad en medio de las investigaciones en su contra por las acusaciones de abuso.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!