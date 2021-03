Armie Hammer ahora es denunciado por agresión sexual violenta

Armie Hammer fue acusado el jueves de agredir sexualmente con violencia a una mujer durante más de cuatro horas en Los Ángeles en 2017, lo que la llevó a creer que "me iba a matar". Un abogado de Hammer ha negado las acusaciones.

Las acusaciones contra el actor de 34 años, conocido por sus papeles en "Call Me By Your Name" y "The Social Network", surgieron durante una videoconferencia de prensa realizada por su acusadora, identificada solo como "Effie", y su abogada, Gloria Allred.

La mujer, que lloró a lo largo de su declaración, dijo que conoció a Hammer en Facebook en 2016 cuando tenía 20 años, y "se enamoró de él instantáneamente. La relación progresó rápidamente y las emociones de ambos lados se volvieron realmente intensas".

Hammer estuvo casado durante el tiempo de la supuesta relación, pero él y su esposa anunciaron el año pasado que estaban solicitando el divorcio.

Allred dijo que Effie tuvo una "relación romántica e íntima" intermitente con Hammer entre 2016 y 2020. Durante ese tiempo, Effie dijo que Hammer estaba "empleando tácticas de manipulación para ejercer control sobre mí, hasta que comencé a perderme".

"A menudo ponía a prueba mi devoción por él, apartando astutamente y cruzando mis límites, a medida que se volvía cada vez más violento", agregó. "Él abusó de mí mental, emocional y sexualmente".

Hammer ha sido acusado por diversas mujeres de ser un presunto agresor sexual/Foto: Vanitatis

Armie Hammer es denunciado por violación

El 24 de abril de 2017, afirmó que Hammer la violó violentamente durante más de cuatro horas en Los Ángeles. Ella lo acusó de golpearse repetidamente la cabeza contra la pared y de cometer "otros actos de violencia" a los que ella no consintió, como supuestamente golpearse los pies con una fusta.

"Durante esas cuatro horas, traté de escapar pero él no me dejó", dijo. "Pensé que me iba a matar".

Las acusaciones se producen en un momento difícil para Hammer, quien se alejó de dos proyectos importantes a principios de este año después de que varias mujeres afirmaron en las redes sociales que el actor compartía fantasías sexuales violentas con ellas.

Hammer ha negado las afirmaciones, que CBS News no ha confirmado, llamándolas "tonterías" en un comunicado a E! Online.

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó a CBS News que ha iniciado una investigación de agresión sexual contra Hammer por acusaciones de agresión basada en un informe que recibieron el 3 de febrero de 2021, pero el departamento no confirmó que Effie había presentado el informe.

Allred dijo que Effie ha dado información a la policía, pero se negó a comentar si Effie presentó un informe policial en el momento del presunto asalto.

Una foto proporcionada por Gloria Allred que parece mostrar a Hammer y su acusador, que fue tomada antes del presunto asalto/Foto: CBS News

Un abogado de Hammer negó las acusaciones y le dijo a CBS News en un comunicado que "el Sr. Hammer ha sostenido que todas sus interacciones con [Effie], y todas sus otras parejas sexuales, han sido completamente consensuales, discutidas y acordadas de antemano y mutuamente participativos ".

El abogado también publicó una captura de pantalla de lo que dijo que era una conversación de texto entre Hammer y Effie, en la que Hammer parecía rechazar la solicitud gráfica de sexo de Effie.

El abogado le dijo a CBS News que "la propia correspondencia de Effie con el Sr. Hammer socava y refuta sus escandalosas acusaciones".

En respuesta al comentario del abogado, Allred pidió a Hammer que "presente todas, no algunas, sus comunicaciones con Effie al Departamento de Policía de Los Ángeles y responda todas sus preguntas directamente en lugar de a través de sus abogados".

"Incluso si una pareja da su consentimiento para algunos actos sexuales, eso no significa que haya consentimiento para cualquier conducta sexual con ella. Tampoco debe interpretarse como consentimiento al abuso sexual o violencia criminal contra ella", dijo Allred durante el conferencia de prensa.

Allred dijo que Effie ha proporcionado pruebas que respaldan sus afirmaciones ante las fuerzas del orden, y agregó que "corresponde a las fuerzas del orden y al fiscal decidir si hay pruebas suficientes para seguir adelante".

"Creemos que es importante que se lleve a cabo una investigación de estas graves acusaciones", dijo Allred. "Esperamos saber si el Sr. Hammer, en lugar de sus representantes, estará dispuesto a ayudar a los investigadores en su búsqueda de la verdad".

¿Crees que el actor Armie Hammer debería se enjuiciado por sus supuestos delitos? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook y mantente informado.