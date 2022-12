Armando Manzanero y el noble gesto que tuvo con Alex Kaffie

El periodista pudo comprarle flores a su mamá gracias a la ayuda de "El Maestro".

Alex Kaffie se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que hiciera una inusual confesión durante su participación en la dinámica ‘Trapitos al sol’ del programa ‘Sale El Sol’ que se transmite por la señal de Imagen Televisión que involucra a Armando Manzanero.

De acuerdo a sus declaraciones, el periodista dedicó los fines de semana de su infancia a vender artesanía de talavera en los tianguis de la Ciudad de México: “Fue muy bonito porque me ponía los sábados y los domingos aquí en la plaza de San Jacinto, en San Ángel”.

El periodista vendía talavera en los tianguis de la CDMX durante su infancia.

En dichos lugares, él tuvo la oportunidad de ver a ‘El Maestro’, cuyo legado musical es honrado en un documental hecho por la UNAM: “Me imagino que llevaba mucho tiempo acudiendo ahí porque los otros integrantes del tianguis lo trataban con mucha familiaridad”.

Alex Kaffie pudo comprarle alcatraces a su mamá

Asimismo, el periodista de Imagen Televisión recordó el día que Armando Manzanero se acercó a su puesto para comprarle: “Un día me tocó la suerte que se acercó a mi puesto y empezó a ver la mercancía, la talavera y había una tacita pintada, una mujer indígena con alcatraces”.

Finalmente, Alex Kaffie contó el noble gesto que ‘El Maestro’ tuvo con él y su madre: “Me dijo: ‘¿A su mamá le gustan los alcatraces?’ y le dije: ‘Sí, aunque sus flores son las azucenas’ y entonces en eso ya me pagó, me pagó con un billete no recuerdo si de 200 pesos, pero no era mucho. Me dijo: ‘Mire, no me de cambio y con el vuelto cómprenle unos alcatraces a su mamá’. Lo amé mucho. Un beso Don Armando”.

¿Cuándo murio Armando Manzanero?

El fallecimiento del cantautor yucateco causó gran tristeza en el mundo de la música latina.

Armando Manzanero perdió la vida a la edad de 85 años de edad un 28 de diciembre del 2020. De acuerdo a reportes oficiales, el cantautor yucateco sufrió complicaciones de salud derivadas de su contagio por COVID-19, el cual lo tuvo 11 días hospitalizado.

