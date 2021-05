Armando Manzanero y Susana Zabaleta la pareja que desbordó pasión en el escenario

Armando Manzanero es recordado por sus grandes éxitos y canciones irremplazables, mismas que La Verdad Noticias ha dado a conocer, sin embargo la vida del yucateco estuvo marcada por su gusto hacia las mujeres, una de esas relaciones fue la conocida Armando Manzanero y Susana Zabaleta.

La música logró unir a Armando Mazanero y Susana Zabalete, sin embargo, el romance nunca fue confirmado abiertamente a la prensa, pero nadie dudaba de la pasión de ambos desbordaba en el escenario.

Cuando murió Armando Manzanero, el gran cantautor mexicano, muchas de sus vivencias salieron a la luz, por ello te traemos la historia de estos dos grandes cantantes.

Relación de Armando Manzanero y Susana Zabaleta

Armando Manzanero y Susana Zabaleta formaron pareja dentro y fuera de los escenarios, pero nunca se casaron.

Laura Elena Villa es la viuda de Armando Manzanero, pero en su vida al menos seis mujeres más formaron parte de su historia, entre ellas Susana Zabaleta.

Armando Manzanero y Susana Zabaleta aseguraron siempre que estaban enamorados pero que su relación se basaba en la música, sin embargo cada uno de ellos parecía expresar lo contrario en sus declaraciones.

Por ejemplo en 2007 Susana Zabaleta dijo tras la presentación del álbum ‘De la A a la Z’: “No saben lo rico que es trabajar con este gran señor, para mí ha sido un honor estar a su lado y créanme que me divertí mucho. Si les contáramos las experiencias que vivimos durante las giras no terminaríamos esta conferencia”.

A lo que Armando Manzanero contestó: “Imagínense enamorarse de alguien que no tiene tiempo ni para ella misma, no me la podría robar ni unos minutos, no tendría tiempo para ponerle mayonesa al camarón”.

En 2009 cuando se produjo el álbum "Las mujeres de Manzanero" en donde Armando Manzanero y Susana Zabaleta volvieron a estar juntos, la soprano de coloratura dijo que ella es la única mujer de Manzanero, pero que respeta a todas y cada una de las que lo acompañarán en la gira.

Los amores de Armando Manzanero y Susana Zabaleta

Ambos compartían la pasión por la música y el amor.

La historia de Armando Manzanero y Susana Zabaleta se prolongó hasta que en 2014 el cantautor anunció su compromiso con Laura Elena Villa con quien se casó en 2015 y que al final de su vida sería su viuda.

Por su parte, Susana Zabaleta comenzó una relación con José Roberto Pizano en 2014, a quien conoció tras su divorcio de su esposo Daniel Gruener, con quien tuvo una relación de 23 años y estuvo casada 17.

Susana Zabaleta le dice adiós a Manzanero

El 28 de diciembre Susana Zabaleta se tuvo que despedir de Armando Manzanero.

Susana Zabaleta dijo en una entrevista para Adela Micha “Yo pensé que la iba a librar”, sobre el estado de salud de Armando Manzanero tras contagiarse de COVID-19, sin embargo, recordó la manera en la que se entregaba de forma constante a su público, a sus compañeros y a la gente con la que trabajaba.

“Llegó un momento en el que teníamos cinco conciertos en la semana y yo le decía que quería descansar un ratito y él me decía que no”.

“El maestro era un caballero”, declaró Zabaleta y agregó que Manzanero fue el padre que la abrazó y que siempre preguntaba sobre su estado anímico y se preocupaba por todas las personas a su alrededor. “Así se tenía que ir él, como él quiso”, concluyó.

Tras el fallecimiento del cantautor yucateco la relación entre Armando Manzanero y Susana Zabaleta llegó a su fin, por lo que la cantante dijo: “Me quedé con las ganas, mi querido Maestro Manzanero…De volver a recorrer juntos esos lugares maravillosos, de reír a carcajadas, de comer hasta no poder más y luego arrepentirnos en mitad del concierto”.

