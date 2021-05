Armando Manzanero y Luis Miguel: Canciones del yucateco que interpretó “El Sol”

La relación de Armando Manzanero y Luis Miguel siempre va a existir a pesar de que los artistas estuvieron alejados hasta la muerte del cantautor yucateco. Y es que “El Sol de México” interpretó aproximadamente 19 canciones de “El rey del romanticismo”, entre las cuales están los temas “Somos novios”, “”No sé tú” y “Te extraño”. Aquí en La Verdad Noticias te dejamos todas las melodías de Manzanero que Luis Mi le dió voz:

“No sé tú” “Te extraño” “Cómo yo te amé” “Por debajo de la mesa” “Somos novios” “Nos hizo falta tiempo” “Voy a apagar la luz/ Contigo aprendí” “Como duele” “Yo sé que volverás” “Amanecer” “Qué tristeza” “Soy yo” “Dormir contigo” “Ese momento” “Un te amo” “Lo que queda de mí” “¿De quién es usted?” “Ahora que te vas” “No existen límites”

Luis Miguel pudo interpretar esta larga lista de temas musicales con la aprobación del propio cantante y compositor Armando Manzanero, quien también fue productor de la trilogía de álbumes que comenzó con “Romance” que se estrenó desde 1991, donde se incluían dichas obras.

Armando Manzanero y Luis Miguel, la serie

El actor y comediante Pierre David fue quien personificó a Manzanero en "Luis Miguel, la serie"/Foto: Pinterest

El cantautor nacido en Yucatán, México fue tan importante en la carrera de “El Sol” que incluso aparece en “Luis Miguel, la serie”, una producción de Netflix que se ha vuelto un éxito y que estrenó su primera temporada en 2018 y la segunda en 2021.

No obstante, don Armando no siempre estuvo de acuerdo con la manera en la que se le representó en la serie biográfica de “El Sol”, ya que consideraba que no lo vistieron de la forma adecuada. Sin embargo, admitió en una entrevista del 2019 que aparecer en una serie internacional tan importante era benéfico tanto para Luis Miguel como para él.

Y es que Armando Manzanero y Luis Miguel tuvieron una magnífica relación laboral pero su amistad duró muy poco tiempo; pero en la bioserie se puede ver que el gran compositor mexicano sí era cercano al cantante antes de que se separaran.

¿Por qué se distanciaron Armando Manzanero y Luis Miguel?

Luis Mi y Manzanero triunfaron con sus colaboraciones pero su amistad no logró perdurar/Foto: Quien

No se sabe con exactitud el por qué Armando Manzanero y Luis Miguel se distanciaron, pero en 2017 el yucateco arremetió contra “El Sol” por cancelar su gira con Alejandro Fernández, incluso Armando dijo: “Es más fácil que un elefante logre entrar por el ojo de una aguja a que Luis Miguel haga algo por el prójimo”, en una entrevista para TV Azteca.

De hecho, cuando Manzanero falleció el pasado 28 de diciembre de 2020, miles de fans le exigieron a Luis Miguel que se despidiera públicamente del compositor yucateco, pero él nunca respondió, algo que enojó al público, puesto que consideran que muchos de los éxitos musical de “El Sol” fueron de la autoría de Armando.

Aunque posiblemente nunca se sabrá la razón exacta de la separación entre estos dos grandes artistas latinos, la audiencia aún puede recordar los buenos momentos con las canciones que son el legado de Manzanero y que le dió voz “El Sol de México”.

