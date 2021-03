Armando Manzanero dejó fuera de su testamento a sólo uno de sus hijos

El pasado 28 de diciembre de 2020, el cantante, compositor, productor y músico, Armando Manzanero Canché, falleció a los 85 años debido a complicaciones después de contagiarse de COVID-19.

Ha sido una de las pérdidas más dolorosas para la industria musical, especialmente para el público yucateco; sin embargo, tras su muerte surgió una enorme controversia en su familia, puesto que el maestro decidió dejar fuera de su testamento a uno de sus hijos.

De acuerdo con la revista TVNotas, un amigo cercano a la familia Manzanero informó que fue en enero cuando se dio lectura al testamento que dejó el compositor de “Contigo Aprendí”.

Se dijo que la fortuna del fallecido músico era de casi 800 millones de pesos mexicanos, gracias a todos los años de trabajo del artista.

Todo ese dinero fue repartido entre los hijos del ahora occiso, y su hijo Diego quedó como albacea. Incluso su viuda, Laura Elena Villa también estuvo entre las beneficiarias de la herencia.

No obstante, sólo uno, de los siete hijos de Armando Manzanero quedó fuera del reparto de bienes, se trata de Rodrigo de 51 años, hijo que el compositor tuvo de su relación con la peruana Teresa Ojeda.

El hijo desheredado de Armando Manzanero se alejó de la familia

De acuerdo con una entrevista que otorgó Mainca Manzanero, hermana melliza de Rodrigo, durante el programa Ventaneando, ella informó que el hijo del cantante decidió alejarse de la familia después de conocer que su fallecido padre no lo incluyó en su testamento.

“A partir de que se leyó el testamento para acá él se ha alejado un poco, pero bueno, es decisión de cada quién… Yo creo que era algo que él esperaba. Él había estado mucho tiempo ausente de vivir aquí en México, él vivía en Lima, Perú, luego un tiempo vivió en Chile”, confesó la hija del intérprete yucateco.

Rodrigo, uno de los hijos de don Armando Manzanero no es heredero del músico/Foto: Erizos

De igual manera, Mainca explicó que durante muchos años el cantante Armando Manzanero había ayudado económicamente a Rodrigo, incluso le regaló un departamento.

“Le dejó mi papá un departamento donde vivir, no tiene que pagar renta, solamente tiene que mantenerlo. A lo mejor a Rodrigo no le pasó por la cabeza pensar que algo no estuvo bien, y que pues en vez de enojarse dar gracias por lo que tienes”, expresó.

“Siempre estuvo resolviéndole situaciones, sacándolo de problemas y a lo mejor está gacho que yo esté hablando así, de cosas que nunca habían salido al público, pero no se vale…”, confesó Mainca.

De igual manera, la hija del cantautor aseguró que quiere llegar a un arreglo con el resto de sus hermanos para que puedan darle una parte de la fortuna a Rodrigo, a pesar de que esa no fue la última voluntad de su padre.

¿Crees que don Armando Manzanero tomó una buena decisión al dejar fuera de su herencia a uno de sus hijos? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.