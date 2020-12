Armando Manzanero HIJA revela si Luis Miguel les dio las CONDOLENCIAS

Tras la triste perdida del cantante Armando Manzanero, las condolencias no han parado de llegar a la familia del compositor, es por eso que su hija María Elena Manzanero Arjona, entrevistada en el aeropuerto de la ciudad de México.

¿Luis Miguel dio sus condolencias?

En la entrevista la hija del cantante Armando Manzanero, compartió algunos nombres de quienes se han comunicado con la familia y si Luis Miguel se encuentra entre ellos: No sabría decir, si puedo decir quien llamo porque lo comentamos a la hora de la comida, llamo Alejandro Sanz, llamo Julio Iglesias, sé que han llamado, Diego (Manzanero), es el que está más cerca de los medios, pero no le sabría decir de Luis Miguel, bueno no llevaban una amistad cercana ¿no?...”

Entre otros detalles que dio a conocer, habló respecto a cómo el cantante quería que fuera su último adiós: Él era un hombre muy previsor, así que nos dijo cómo quería. Ahora que nos reunamos van a haber flores blancas, va a haber música, va a haber champán, porque él eso quería. El nunca fue un bebedor, pero si brindamos con una sola copa de champán...”

Maria Elena compartió con los medios cuál será la canción que el célebre compositor pidió para despedirlo: Sabemos cuál será la canción que va a querer oír… Hay una canción que hizo el muy hermosa que gano el Grammy de la canción cristiana hace algunos años, como 10 años.

La hija del compositor también compartió que: Una canción que canta una chica que se llama Paulina Aguirre que se llama “Cuando me vaya de aquí” que está a dueto con él.

Por último, antes de salir a Mérida con las cenizas del creador de Somos novios, la joven comento si todo el tema de la herencia quedo arreglado antes de la muerte de su padre: No hay nada que repartir, todo nos lo dio en vida. Mi papi se encargó que jamás nos hiciera falta nada a nadie. Había un dicho muy lindo... que viajamos mucho juntos y el nos invitaba a todos, a nietos y todo y entonces cuando llegaba alguien y le decía ¿Qué hace por aquí maestro Manzanero? y decía ‘pues aquí gastándonos una herencia.

