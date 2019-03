Armando Fuentes Aguirre "Catón" de regreso a la Filey

Don Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como Catón, regresa a Yucatán, a la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2019 retorna a una ciudad que le encanta porque siempre se ha sentido cobijado por el cariño de la gente y lo hace para presentar su más reciente obra titulada “Teologías para Ateos”, donde el humor y pensamiento profundo que lo caracterizan son fundamentales.

Catón realiza en este libro algunas de sus más agudas reflexiones: Dios, la eternidad, el alma, lo que hay más allá de la muerte…

Catón es autor de numerosos libros, todos ellos éxitos editoriales, escribe diariamente para más de un centenar de publicaciones sus artículos periodísticos.

¿Cuánto tiempo le llevó la elaboración de este trabajo?

Aproximadamente un año, recogí meditaciones sobre cosas más trascendentes acerca de las cuales usualmente escribo, entonces me tomó más o menos un año de elaboración, pero creo que salió algo que a la gente le va a agradar y le va a decir algo sobre cosas que importan como la vida y la muerte, sobre el amor, sobre la idea de Dios, etcétera.

¿Qué fue lo que la costó más trabajo?

Lo que batallé más fue para encontrar el nombre del libro y la dedicatoria, eso fue lo que me costó más trabajo, pero creo que el título es afortunado y la dedicatoria también, además de la bella presentación que debo a mis editores de Planeta.

A don Armando se le considera el columnista más leído de México.

¿El humor ha sido siempre parte de su vida

Sí desde luego, por parte de la familia de mi madre, por el lado Aguirre ha habido siempre una veta de humor, de tomar la vida con alegría, de gozarla plenamente. Rubén Aguirre, “El Profesor Jirafales” es primo hermano mío, eso se debe a la veta de humor que hay en la familia y que representó muy singularmente nuestra abuela, doña Liberata que fue una mujer de humor que conservó hasta el final de su vida y quizá de ahí nos viene esa tendencia de ver la vida con ojo optimista, con mirada de alegría.

¿El humor sirve como catalizador existencial?

El humor para mí no es una manera de evadirse de la realidad por el contrario, es una manera de enfrentarla con ánimo positivo, con alegría, y tratando de dar felicidad a los demás, por en última instancia en eso consiste la propia felicidad, en dar felicidad a los demás. El humor nos sirve para hacerle frente a los quebrantos de la vida, al sufrimiento a las penas, con un humor que no es evasión sino que es cantarle cara a cualquier quebranto, a cualquier dolor y decir a pesar de todo aquí estamos y aquí seguimos.

¿Qué tiene de diferente la Filey de otras ferias?

Por principio de cuentas y algo que considero muy importante, el nombre del evento, en todas partes del país es ‘Feria del Libro’, pero en cambio en Yucatán es ‘Feria de la Lectura’, que es algo muy diferente, porque el libro que no se lee, es un como un objeto inerte cualquiera, en cambio cuando entra la bella aventura de leer, cuando el libro es leído cobra vida.

¿Qué significa para usted estar nuevamente en Mérida?

Bueno yo quiero mucho a Yucatán y particularmente a Mérida, por su sensibilidad, por su modo de ser, por toda la carga de historia, de leyenda, de arte, de canción y de la gastronomía. Siempre he dicho que cada vez que me porto bien, diosito me premia mandándome a Mérida.

Ricardo D. Pat