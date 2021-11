Arma en vehículo de Octavio Ocaña sí le pertenecía, revela su padre

El arma que presuntamente mató a Octavio Ocaña sí le pertenecía, pero no estaba cargada y la bala por la que habría perdido la vida el actor de Vecinos no corresponde con el calibre de la misma, aseguró este martes Octavio Pérez, el padre de la víctima.

Según explicó el señor Pérez, el joven poseía el arma debido a la inseguridad que impera en la Ciudad de México, pero aseguró que, contrario a lo que dicen las autoridades, Octavio sí tenía permiso para portarla por parte de la Defensa Nacional.

“Mi hijo no fumaba mariguana, mi hijo no era un alcohólico que tomara dos días porque teníamos responsabilidad. Yo soy empresario y él estaba en México cuidando mi empresa de allá y yo estoy en Tabasco recibiendo órdenes de él y así éramos diario”, dijo el padre de Octavio Ocaña en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Culpa a policías de matar a Octavio

El padre de Ocaña aseguró que los policías querían levantar a su hijo.

El padre dijo que el arma que fue hallada junto al cuerpo del actor nunca traía cartuchos cortados y aseguró que la bala que le impactó accidentalmente la cabeza no fue de calibre .380 sino 9mm, y que esta entró desde afuera del vehículo.

“Está claro como el agua que ellos (los policías) fueron, estoy muy indignado, lo que quiero es justicia. Ellos sembraron todo eso. Lo van a pagar muy caro desde arriba hasta abajo, caiga quien caiga”, aseguró Octavio Pérez.

“Son gente que no están preparados para eso, son policías de pueblo, no federales, no son preparados para eso, son gente inepta, ignorante, saben lo que hicieron. Ellos persiguieron a mi hijo porque lo querían robar, secuestrar, lo querían levantar”, aseguró.

Padres de Octavio Ocaña

La familia de Octavio Ocaña.

Octavio Pérez y Ana Lucía Ocaña son los padres de Octavio Ocaña. Además del intérprete de “Benito” en la comedia Vecinos, la pareja tuvo a Ana Bertha y Ana Leticia, gemelas de 28 años de edad.

La familia del actor incluía a su novia, Nerea Godínez, y al hijo de esta, a quien Octavio quería y cuidaba como si fuera su propio hijo.

